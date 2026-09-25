Недопуск студентів КНУ в укриття під час тривоги: чи підтвердили інформацію

Під час перевірок інформацію про недопуск до укриття студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка під час тривоги не підтвердили. Раніше про недопущення писали у мережі.

Деталі перевірки повідомили у фейсбуці на сторінці КНУ імені Тараса Шевченка.

Що відомо про результати перевірки

У виші зазначили, що у вівторок 22 вересня набула поширення інформація про можливе недопущення студентів до укриття під час повітряної тривоги. На місце того самого дня прибула слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори Голосіївського управління поліції. Вони оглянули укриття, всіх входи та доступ до них.

Правоохоронці порушень на місці не виявили, зауважили у КНУ.

У виші кажуть, що перевірили обставини інциденту, стан укриття та доступ до нього, поспілкувалися з адміністрацією та студентами, які висловлювали скарги, а також із тими зі студентів, хто під час інциденту безпосередньо заходив в укриття або перебував у ньому.

Інформація про недопуск студентів до укриттів не підтвердилась,

– наголошують у КНУ.

І додають, що після вивчення питання його розглянули на засіданні ректорату. Так, вирішили посилити безпекові заходи та доручили всім керівникам структурних підрозділів провести повторний обов'язковий інструктаж працівників і студентів, ознайомити з планами евакуації, порядком дій при повітряній тривозі або іншій надзвичайній ситуації.