У виші заявляють, що укриття було відчинене, а студентів ніхто не закликав піти з території ЗВО. Правоохоронці розпочали перевірку, інформує поліція Києва.

Що заявили в мережі

Записи зі студентами опублікували у тредсі на акаунті "information_of_students". У дописі йдеться, що під час повітряної тривоги студентам повідомили, що "укриття переповнене, місця немає". "А далі запропонували геніальне рішення – йти пішки до метро в інше укриття. Приблизно 10 хвилин. Під час повітряної тривоги. Коли вже є загроза обстрілу.

За словами студентів, декан Економічного факультету Анжела Ігнатюк також вимагала, щоб студенти залишали територію вишу. Тобто логіка така? На очне навчання – будь ласка. Тривога – укриття переповнене. Рятуйтеся самі – йдіть до метро. Відповідальність за студентів – ніхто не хоче брати?,

– заявляють автори публікації.

До допису вони прикріпили два відео. На одному видно натовп студентів, який стоїть у коридорі, на іншому – закритий вхід в укриття з вулиці.

Що кажуть у КНУ імені Шевченка

У коментарі "УП. Життя" заступниця декана економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Оксана Коваленко запевнила, що укриття закладу освіти було відчинене.

Ми маємо два входи в укриття. Один – із корпусу, а інший – із вулиці. На відео зняли аварійний, розташований на вулиці на відстані 10 метрів від першого, що був відкритий. І студенти про це знали. Документація передбачає, що входи повинні бути розділені одне від одного,

– заявила вона.

І додала, що на другому поширеному відео видно натовп, який стоїть у коридорі. Через те, що він вузький, при спуску великої кількості студентів до укриття там утворюються невеликі затори на 2-3 хвилини. Саме це й було видно на відео. Вже через кілька хвилин цих заторів не було.

Коваленко переконує, що інформація про те, що студентам повідомили про заповнене укриття та порадили йти в метро, не відповідає дійсності.

У нас є інструкції щодо дій під час повітряної тривоги. Перше – ми зобов'язані звільнити всі поверхи, хол і закликати студентів направлятися в безпечне місце. Їм завжди озвучується два варіанти – або пройдіть в укриття, або прямуйте до метро, яке розташоване поряд. Деякі студенти не реагують на тривогу та стоять на вулиці, тому ми їм кажемо пройти в укриття,

– повідомила вона.

Тобто, за її словами, варіанти завжди озвучують обидва. Але ці слова сприйняли як заклик іти лише в метро.

Проте студентів ніхто не виганяв та не відправляв нікуди. Я була в укритті в цей час та можу прокоментувати цю ситуацію від першого обличчя,

– запевнила заступниця декана.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та здійснюють перевірку.