"Порушники – дуже креативні люди": чи можна буде списати на НМТ

Через два місяці стартує національний мультипредметний тест. У Міністерстві освіти і науки України розповіли, наскільки зараз захищена від зовнішніх втручань система тестування.

Заступник міністра освіти і науки з питань з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній зазначив, що щороку є люди, які намагаються обійти правила НМТ, списати. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZN.UA.

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Чи можна буде списати на НМТ

Посадовець зауважив, що таких осіб виявляють організатори тестування і дискваліфіковують. При цьому додав, що порушники на НМТ – дуже креативні люди: вони використовують кожного року дедалі нові способи для недоброчесності.

Однак ми ведемо постійну роботу із удосконалення захисту системи тестування, деталі якої не будемо розкривати. У нашу систему електронного тестування буде складно зайти ззовні,

– уточнив заступник Лісового.

Ба більше, за його словами, під час тестування працює команда фахівців, що стежить за його проведенням: це працівники Українського центру оцінювання якості освіти та команда розробників.

Під час тестування вони спостерігають, чи є незвичайні активності на якомусь із комп'ютерів. Відстежується кожна сесія кожного учасника тестування. І якщо щось помічають, інформація передається спостерігачам, які перебувають в аудиторії, де стоїть комп'ютер з підозрілою активністю,

– розповів Завгородній.

Він назвав цей процес високотехнологічною історією, в якій організатори тестування розуміють тисячу варіантів того, що абітурієнти придумали за ці роки, намагаючись обійти тестування.

Раніше ми розповідали, кому з учасників НМТ і за що можуть анулювати результати іспиту.