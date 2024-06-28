"У надзвичайно складних умовах": скільки учасників взяло участь в основній сесії НМТ-2024

Завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту у 2024 році. Вона тривала з 14 травня до 25 червня.

Для забезпечення 18 сесій тестувань створили тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) – 976 в Україні та 73 за кордоном. Тестування відбувалися в 31 країні.

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Як відбувалося НМТ-2024 у межах основної сесії

В основних сесіях НМТ взяли участь 265 298 осіб. З них 16 655 – за кордоном.

Явка учасників становила 92,19%: 92,81% – в Україні, 83,77 % – за кордоном,

– повідомили в УЦОЯО.

І додали, що третій рік поспіль у надзвичайно складних умовах воєнного часу до процесів підготовки й проведення НМТ долучилися на різних етапах десятки організацій та установ, тисячі фахівців. І не лише в Україні, а й за кордоном.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Попереду ще багато роботи, зокрема – додаткова сесія НМТ. Але після завершення основної сесії НМТ ми вже точно знаємо одне: співпраця й взаємодопомога є запорукою якісної організації й проведення на належному рівні тестувань навіть у неймовірно складних умовах сьогодення,

– уточнили в Центрі.

Зазначимо, що директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, коли очікувати офіційних результатів тестування, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливають тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року та чи буде на НМТ-2025 вже 5 предметів.