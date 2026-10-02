Зіпсували результат: ці питання були найскладнішими на НМТ-2026 з історії

Цьогоріч понад 1200 вступників не змогли скласти історію України на НМТ. Окремі завдання були досить складними для учасників тестування.

Саме у них найчастіше помилялися учасники мультитесту. Деталі опублікувала у себе в тіктоці репетиторка Настя Богданович.

Які завдання були складними на НМТ з історії

Викладачка виокремила сім завдань із тесту, які добре попсували нерви учасникам НМТ 2026 року.

Вона виокремила завдання, де було зображення знаменитої золотої скіфської пекторалі. Щоб легко запам'ятати її походження, варто використати асоціацію: ця масивна й дорога прикраса знайдена в кургані Товста Могила. Назва кургану ніби натякає на "товсту" цінність знахідки.



Завдання з історії України на НМТ-2026 / скриншот

У другому питанні треба було впізнати київського князя за підказками з історичних джерел. В уривку мовилось про походи на Візантію у 941 та 944 роках і трагічну загибель у сусідніх землях, описану в "Повісті минулих літ". Тут без варіантів підходить князь Ігор (варіант В).



Завдання з історії України на НМТ-2026 / скриншот

Також учасникам НМТ пропонували визначити гравюру, яка підтверджує візит митця до Луцька. Тут варто було обрати варіант В із зображенням Луцького замку.



Завдання з історії України на НМТ-2026 / скриншот

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Четверте завдання стосувалося соціально-економічної історії, а саме характеристик фільваркового господарства. Оскільки фільварки базувалися на праці закріпачених селян, для їхнього опису підходить панщина.



Завдання з історії України на НМТ-2026 / скриншот

У п'ятому завданні запитували про період десятиліття "Золотого спокою" в історії Речі Посполитої. Тут важливо пам'ятати, що цей "спокій" був останнім перед великим вибухом. Після нього почалась Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького.



Завдання з історії України на НМТ-2026 / скриншот

Шосте питання було про спецвипуск журналу про "Річ Посполиту Трьох Народів". Мовилось про Гадяцький договір 1658 року (варіант Б), відповідно до якого Гетьманщина Івана Виговського мала увійти до складу Речі Посполитої як третій рівноправний суб'єкт.



Завдання з історії України на НМТ-2026 / скриншот

У ще одному нелегкому питанні був уривок про "чолобитні", які наказний гетьман писав цареві нібито від імені всього народу. Головними маркерами тут є самі скарги-чолобитні та постать наказного гетьмана: мовиться про Коломацькі петиції Павла Полуботка (варіант Г), за які Петро I згодом ув'язнив його в Петропавлівській фортеці.



Завдання з історії України на НМТ-2026 / скриншот

Раніше ми інформували, що наймолодшому учаснику НМТ 2026 року було 14 років, а найстаршому – 73.