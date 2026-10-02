Именно в них чаще всего ошибались участники мультитеста. Подробности опубликовала в своем TikTok репетитор Настя Богданович.

Какие задания оказались сложными на НМТ по истории

Преподавательница выделила семь заданий из теста, которые сильно пощекотали нервы участникам НМТ 2026 года.

Она выделила задание, в котором было изображение знаменитой золотой скифской пекторали. Чтобы легко запомнить ее происхождение, стоит воспользоваться ассоциацией: это массивное и дорогое украшение найдено в кургане "Толстая Могила". Название кургана как бы намекает на "толстую" ценность находки.



Задание по истории Украины на НМТ-2026 / скриншот

Во втором вопросе нужно было опознать киевского князя по подсказкам из исторических источников. В отрывке говорилось о походах на Византию в 941 и 944 годах и трагической гибели на соседних землях, описанной в "Повести временных лет". Здесь однозначно подходит князь Игорь (вариант В).



Задание по истории Украины на НМТ-2026 / скриншот

Также участникам НМТ предлагалось определить гравюру, подтверждающую визит художника в Луцк. Здесь следовало выбрать вариант В с изображением Луцкого замка.



Задание по истории Украины на НМТ-2026 / скриншот

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Четвертое задание касалось социально-экономической истории, а именно характеристик фильваркового хозяйства. Поскольку фильварки основывались на труде закрепощенных крестьян, для их описания подходит панщина.



Задание по истории Украины на НМТ-2026 / скриншот

В пятом задании спрашивали о периоде десятилетия "Золотого покоя" в истории Речи Посполитой. Здесь важно помнить, что этот "покой" был последним перед большим взрывом. После него началась Национально-освободительная война под предводительством Богдана Хмельницкого.



Задание по истории Украины на НМТ-2026 / скриншот

Шестой вопрос касался спецвыпуска журнала о "Речи Посполитой Трех Народов". Речь шла о Гадяцком договоре 1658 года (вариант Б), согласно которому Гетманщина Ивана Выговского должна была войти в состав Речи Посполитой как третий равноправный субъект.



Задание по истории Украины на НМТ-2026 / скриншот

В еще одном непростом вопросе был отрывок о "челобитных", которые наказной гетман писал царю якобы от имени всего народа. Главными ориентирами здесь являются сами жалобы-челобитни и фигура наказного гетмана: речь идет о Коломацких петициях Павла Полуботка (вариант Г), за которые Петр I впоследствии заключил его в Петропавловскую крепость.



Задание по истории Украины на НМТ-2026 / скриншот

Ранее мы сообщали, что самому молодому участнику " НМТ 2026 года " было 14 лет, а самому старшему – 73.