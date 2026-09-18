Ці завдання з української мови стали проблемними для учасників НМТ у 2026 році

Не так давно Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив офіційний звіт за результатами НМТ-2026. У ньому розмістили тестові завдання та характеристики іспиту.

Фахівці УЦОЯО також визначили, які завдання завдали труднощів учасникам мультитесту. Про це йдеться у звіті УЦОЯО за підсумками проведення НМТ у 2026 році.

Які завдання були важкими для учасників НМТ-2026

Так, учасникам НМТ складно добирати українські відповідники до поширених іншомовних слів. Такий висновок фахівці зробили за результатами виконання завдання з української мови, у якому учасникам необхідно було дібрати український відповідник до іншомовного слова.

Зокрема, правильний відповідник «вражати» до слова «епатувати» обрали 27,5% учасників. Водночас 40,1% тестованих помилково обрали слово «виражати».

Серед слів, до яких учасникам було складно добирати синоніми, автори звіту називають «емоції», «ратифікувати», «елемент», «ентузіазм», «ліміт», «еластичний» та «екіпірування». В УЦОЯО зауважують, що ці слова використовують у шкільних курсах.

Автори звіту при цьому акцентували, що активний словник тестованих досить обмежений.

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Також складним виявилося завдання на пошук лексичної помилки в реченні. Правильно його виконали 21,7% учасників. На думку фахівців, учасникам тестування було складно концентрувати увагу на змісті цілого речення.

Також дві третини учасників мали проблеми із роботою з цілісним текстом, що містив орфографічні, лексичні, граматичні та пунктуаційні помилки. В УЦОЯО вважають, що це свідчить про несформованість навички читання.

Експерти наголошують, що частина завдань тесту не потребує пригадування правил або винятків. Для їх виконання учасник тестування передусім має володіти достатнім лексичним запасом, сформованим завдяки свідомому читацькому досвіду.