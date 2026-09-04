Найнижчий – з математики. Про це вказано у звіті УЦОЯО.
Які середні бали НМТ-2026
Цьогоріч на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч учасників. Участь у тестуванні взяли 329 тисяч.
Середні результати учасників, які подолали поріг із відповідного предмета, за шкалою від 100 до 200 балів такі:
Німецька мова – 156,0 бала;
Французька мова – 151,9 бала;
Англійська мова – 151,3 бала;
Іспанська мова – 148,2 бала;
Біологія – 143,7 бала;
Географія – 143,7 бала;
Українська мова – 142,0 бала;
Історія України – 141,1 бала;
Хімія – 138,7 бала;
Українська література – 137,2 бала.
Фізика – 135,9 бала;
Математика – 131,9 бала.
Так, найвищий середній результат серед усіх предметів НМТ-2026 зафіксували з німецької мови – 156 балів. Найнижчий – з математики: 131,9 бала.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Результати НМТ-2026 / УЦОЯО
Зауважимо, що ці середні значення розрахували лише для учасників, які подолали поріг із відповідного предмета.
Нагадаємо, що цьогоріч математику не склали майже 40 тисяч учасників НМТ. Це понад 12% усіх, хто складав тестування.
Раніше ми інформували, що оприлюднили рейтинг шкіл України 2026 року за результатами НМТ.