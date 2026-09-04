Самый низкий – по математике. Об этом говорится в отчете УЦОЯО .

Каковы средние баллы НМТ-2026

В этом году на НМТ зарегистрировались почти 360 тысяч участников. В тестировании приняли участие 329 тысяч.

Средние результаты участников, преодолевших порог по соответствующему предмету, по шкале от 100 до 200 баллов следующие:

Немецкий язык – 156,0 балла;

Французский язык – 151,9 балла;

Английский язык – 151,3 балла;

Испанский язык – 148,2 балла;

Биология – 143,7 балла;

География – 143,7 балла;

Украинский язык – 142,0 балла;

История Украины – 141,1 балла;

Химия – 138,7 балла;

Украинская литература – 137,2 балла.

Физика – 135,9 балла;

Математика – 131,9 балла.

Так, самый высокий средний результат среди всех предметов НМТ-2026 был зафиксирован по немецкому языку – 156 баллов. Самый низкий – по математике: 131,9 балла.



Результаты НМТ-2026 / УЦОЯО

Отметим, что эти средние значения рассчитаны только для участников, преодолевших порог по соответствующему предмету.

Напомним, что в этом году математику не сдали почти 40 тысяч участников НМТ. Это более 12% всех, кто сдавал тестирование.