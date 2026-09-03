Об этом сообщает Osvita.ua. Для составления рейтинга учебных заведений были использованы результаты НМТ, полученные выпускниками школ в этом году.

Какие школы стали лучшими в этом году

НМТ включал четыре предметных блока: украинский язык, математика, история Украины, предмет на выбор.

Отметим, что ученики ряда школ из-за военных действий продолжают обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Это могло повлиять на место конкретного учебного заведения в рейтинге учебных заведений региона и на место конкретной области в рейтинге областей.

Учитывая указанные особенности, принятие управленческих решений на основании результатов учащихся конкретной школы или конкретного региона в общем рейтинге нецелесообразно.

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Учебные заведения Украины в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основе среднего значения баллов НМТ, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ, и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы.

Подробнее об алгоритме расчета рейтингового балла смотрите по ссылке.

Десять лучших школ в рейтинге:

Название учебного заведения

Регион

Место

Рейт. балл

Балл ВНО

Учащихся / тестов

Сдали (%)

Львовская гимназия "Евшан"

г. Львов

1

149,4

175

45/180

99

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

г. Львов

2

148,9

172,8

146/580

100

Естественно-научный лицей № 145 Печерского района г. Киева

г. Киев

3

148,4

173,4

73/276

100

Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника"

г. Львов

4

147,8

172,3

98/392

100

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

г. Киев

5

147,7

172,5

78/308

100

Научный лицей им. Николая Сабата Ивано-Франковского горсовета

г. Ивано-Франковск

6

147

171,8

68/272

100

Русановский лицей Днепровского района г. Киева

г. Киев

7

146,5

171,5

50/192

100

ООО "Киевский лицей "Кискул"

г. Киев

8

146,2

171,9

6/24

100

Частная общеобразовательная школа II-III ступеней "Лицей "Экология и культура"

г. Киев

9

146,1

171,7

9/32

100

ООО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ОПТИМА"

г. Киев

10

146

146

1945/7412

99

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