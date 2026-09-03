Об этом сообщает Osvita.ua. Для составления рейтинга учебных заведений были использованы результаты НМТ, полученные выпускниками школ в этом году.

Какие школы стали лучшими в этом году

НМТ включал четыре предметных блока: украинский язык, математика, история Украины, предмет на выбор.

Отметим, что ученики ряда школ из-за военных действий продолжают обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Это могло повлиять на место конкретного учебного заведения в рейтинге учебных заведений региона и на место конкретной области в рейтинге областей.

Учитывая указанные особенности, принятие управленческих решений на основании результатов учащихся конкретной школы или конкретного региона в общем рейтинге нецелесообразно.

Учебные заведения Украины в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основе среднего значения баллов НМТ, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ, и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы.

Подробнее об алгоритме расчета рейтингового балла смотрите по ссылке.

Десять лучших школ в рейтинге: Название учебного заведения Регион Место Рейт. балл Балл ВНО Учащихся / тестов Сдали (%) Львовская гимназия "Евшан" г. Львов 1 149,4 175 45/180 99 Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко г. Львов 2 148,9 172,8 146/580 100 Естественно-научный лицей № 145 Печерского района г. Киева г. Киев 3 148,4 173,4 73/276 100 Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника" г. Львов 4 147,8 172,3 98/392 100 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко г. Киев 5 147,7 172,5 78/308 100 Научный лицей им. Николая Сабата Ивано-Франковского горсовета г. Ивано-Франковск 6 147 171,8 68/272 100 Русановский лицей Днепровского района г. Киева г. Киев 7 146,5 171,5 50/192 100 ООО "Киевский лицей "Кискул" г. Киев 8 146,2 171,9 6/24 100 Частная общеобразовательная школа II-III ступеней "Лицей "Экология и культура" г. Киев 9 146,1 171,7 9/32 100 ООО "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ОПТИМА" г. Киев 10 146 146 1945/7412 99

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