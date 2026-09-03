Про це інформує Osvita.ua. Для укладання рейтингу закладів освіти використали результати НМТ, отримані випускниками шкіл цьогоріч.

Які школи стали найкращими цьогоріч

НМТ містив чотири предметні блоки: українська мова, математика, історія України, предмет на вибір.

Зауважимо, що учні низки шкіл через військові дії продовжують навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу освіти в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.

Зважаючи на вказані особливості, ухвалення управлінських рішень не є доцільним за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.

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Заклади освіти України в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.

Десять найкращих шкіл у рейтингу:

Назва навчального закладу

Регіон

Місце

Рейт. бал

Бал ЗНО

Учнів / тестів

Склав (%)

Львівська гімназія "Євшан"

м.Львів

1

149.4

175

45/180

99

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

м.Львів

2

148.9

172.8

146/580

100

Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва

м.Київ

3

148.4

173.4

73/276

100

Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"

м.Львів

4

147.8

172.3

98/392

100

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м.Київ

5

147.7

172.5

78/308

100

Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради

м.Івано-Франківськ

6

147

171.8

68/272

100

Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва

м.Київ

7

146.5

171.5

50/192

100

ТОВ "Київський ліцей "Кі скул"

м.Київ

8

146.2

171.9

6/24

100

Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура"

м.Київ

9

146.1

171.7

9/32

100

ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА"

м.Київ

10

146

146

1945/7412

99

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