Про це інформує Osvita.ua. Для укладання рейтингу закладів освіти використали результати НМТ, отримані випускниками шкіл цьогоріч.

Які школи стали найкращими цьогоріч

НМТ містив чотири предметні блоки: українська мова, математика, історія України, предмет на вибір.

Зауважимо, що учні низки шкіл через військові дії продовжують навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу освіти в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.

Зважаючи на вказані особливості, ухвалення управлінських рішень не є доцільним за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.

Заклади освіти України в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.

Десять найкращих шкіл у рейтингу: Назва навчального закладу Регіон Місце Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Львівська гімназія "Євшан" м.Львів 1 149.4 175 45/180 99 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 2 148.9 172.8 146/580 100 Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва м.Київ 3 148.4 173.4 73/276 100 Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" м.Львів 4 147.8 172.3 98/392 100 Київський національний університет імені Тараса Шевченка м.Київ 5 147.7 172.5 78/308 100 Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради м.Івано-Франківськ 6 147 171.8 68/272 100 Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва м.Київ 7 146.5 171.5 50/192 100 ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" м.Київ 8 146.2 171.9 6/24 100 Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" м.Київ 9 146.1 171.7 9/32 100 ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА" м.Київ 10 146 146 1945/7412 99

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