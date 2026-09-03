Про це інформує Osvita.ua. Для укладання рейтингу закладів освіти використали результати НМТ, отримані випускниками шкіл цьогоріч.
Які школи стали найкращими цьогоріч
НМТ містив чотири предметні блоки: українська мова, математика, історія України, предмет на вибір.
Зауважимо, що учні низки шкіл через військові дії продовжують навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу освіти в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Зважаючи на вказані особливості, ухвалення управлінських рішень не є доцільним за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Заклади освіти України в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Десять найкращих шкіл у рейтингу:
|
Назва навчального закладу
|
Регіон
|
Місце
|
Рейт. бал
|
Бал ЗНО
|
Учнів / тестів
|
Склав (%)
|
Львівська гімназія "Євшан"
|
м.Львів
|
1
|
149.4
|
175
|
45/180
|
99
|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
м.Львів
|
2
|
148.9
|
172.8
|
146/580
|
100
|
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва
|
м.Київ
|
3
|
148.4
|
173.4
|
73/276
|
100
|
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"
|
м.Львів
|
4
|
147.8
|
172.3
|
98/392
|
100
|
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|
м.Київ
|
5
|
147.7
|
172.5
|
78/308
|
100
|
Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради
|
м.Івано-Франківськ
|
6
|
147
|
171.8
|
68/272
|
100
|
Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва
|
м.Київ
|
7
|
146.5
|
171.5
|
50/192
|
100
|
ТОВ "Київський ліцей "Кі скул"
|
м.Київ
|
8
|
146.2
|
171.9
|
6/24
|
100
|
Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура"
|
м.Київ
|
9
|
146.1
|
171.7
|
9/32
|
100
|
ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА"
|
м.Київ
|
10
|
146
|
146
|
1945/7412
|
99
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