НМТ-2027: що відомо про пробне тестування та чи варто на нього очікувати

Підготовка до НМТ-2027 поступово набирає обертів, але календар основного та пробного тестування ще не сформований остаточно. Що відомо на цей момент і як майбутнім вступникам перевіряти свої знання, розповідаємо з посиланням на УЦОЯО.

НМТ-2027 – коли буде пробне тестування?

Вступники вже починають цікавитися датами НМТ-2027, зокрема й пробного тестування. Станом на 1 вересня 2026 року офіційної дати проведення окремого пробного НМТ-2027 немає. Втім врахуйте, що у 2025 році, наприклад, пробне НМТ проводили у період з лютого по квітень; тому, ймовірно, варто орієнтуватись саме на цей період.

Український центр оцінювання якості освіти не оголошував про проведення окремої пробної сесії НМТ-2027. Натомість для підготовки вступникам рекомендують користуватися демонстраційними варіантами та тестами попередніх років. Саме такий підхід УЦОЯО радив і під час підготовки до НМТ-2026.

Зверніть увагу! Раніше 24 Канал писав про гранти на навчання від держави у 2026 році і хто на них може претендувати. У 2026 році на грант можуть претендувати вступники на перший курс денної або дуальної форми навчання. У джерелі зазначено, що йдеться про вступників, які мають понад 140, 150 або 170 балів із двох предметів НМТ.

Чи варто чекати на пробний НМТ?

Навіть без окремого пробного тестування можна досить точно змоделювати реальний іспит: виконувати демонстраційні варіанти, дотримуватися встановленого часу та аналізувати помилки.

УЦОЯО радить спочатку ознайомитися зі структурою тестів, змістом предметів і системою оцінювання, а також регулярно виконувати завдання НМТ попередніх років.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що робити майбутнім вступникам уже зараз?

Не чекати оголошення дати пробного НМТ, а починати системну підготовку.

Перевірити свій рівень за демонстраційними варіантами.

Визначити теми, у яких найбільше помилок.

Тренуватися працювати на час , адже важливо не лише знати матеріал, а й уміти розподіляти час.

, адже важливо не лише знати матеріал, а й уміти розподіляти час. Стежити за інформацією лише на офіційних ресурсах УЦОЯО та МОН. Центр окремо застерігає вступників від фейкових повідомлень і шахрайських сервісів, які можуть виманювати персональні дані.

Важливо! Календар НМТ-2027, його формат та офіційні дати тестування ще можуть бути уточнені. Тому стежити варто насамперед за повідомленнями УЦОЯО та МОН, а не за неофіційними публікаціями.

УЦОЯО щороку оприлюднює тестові завдання, які дають змогу ознайомитися з форматом, типами завдань і рівнем складності НМТ.