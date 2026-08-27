Станом на 26 серпня отримати державний грант можна у 207 закладах освіти. Які умови діють для вступників і де саме доступне таке співфінансування – розповідаємо далі.
Як працює державний грант на навчання?
Державний грант призначений для тих, хто здобуватиме вищу освіту на контракті. Держава бере на себе частину витрат на навчання, а самі кошти мають чітке призначення – використати їх можна лише для оплати освіти.
Отримати грант готівкою або витратити його на інші потреби не можна. Водночас повертати ці гроші державі після завершення навчання не потрібно, адже така підтримка є безповоротною і не передбачає обов'язкового відпрацювання.
У 2026 році на грант можуть претендувати вступники на перший курс денної або дуальної форми навчання. У джерелі зазначено, що йдеться про вступників, які мають понад 140, 150 або 170 балів із двох предметів НМТ.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Де можна отримати державний грант?
Станом на 26 серпня до програми долучилися 207 закладів освіти. Серед них є національні й державні університети, приватні заклади, академії, інститути та окремі структурні підрозділи.
Повний перелік учасників програми: у яких закладах можна отримати державний грант у 2026 році
|№
|Назва закладу освіти
|1
|Національний транспортний університет
|2
|Український державний університет імені Михайла Драгоманова
|3
|Відокремлений структурний підрозділ "Класичний фаховий коледж Сумського державного університету"
|4
|Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
|5
|Національний університет фізичного виховання і спорту України
|6
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|7
|Луганська державна академія культури і мистецтв
|8
|Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
|9
|Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
|10
|Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
|11
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|12
|Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|13
|Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
|14
|Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва"
|15
|Харківська державна академія культури
|16
|Сумський державний університет
|17
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|18
|Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
|19
|Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
|20
|Приватна установа "Університет "Київська школа економіки"
|21
|Криворізький державний педагогічний університет
|22
|Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут"
|23
|Закарпатська академія мистецтв
|24
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|25
|Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
|26
|Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
|27
|Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
|28
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|29
|Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету
|30
|Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету
|31
|Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
|32
|Західноукраїнський національний університет
|33
|Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету
|34
|Миколаївський національний аграрний університет
|35
|Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
|36
|Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
|37
|Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
|38
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|39
|Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
|40
|Національний університет "Києво-Могилянська академія"
|41
|Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"
|42
|Луцький національний технічний університет
|43
|Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
|44
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|45
|Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі"
|46
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|47
|Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
|48
|Сумський національний аграрний університет
|49
|Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
|50
|Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"
|51
|Національний університет "Одеська юридична академія"
|52
|Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
|53
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|54
|Білоцерківський національний аграрний університет
|55
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|56
|Національний університет "Острозька академія"
|57
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|58
|Національний університет "Одеська морська академія"
|59
|Університет митної справи та фінансів
|60
|Запорізький національний університет
|61
|Одеський національний морський університет
|62
|Державний університет економіки і технологій
|63
|Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
|64
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|65
|Вінницький національний технічний університет
|66
|Криворізький національний університет
|67
|Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
|68
|Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
|69
|Хмельницький національний університет
|70
|Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"
|71
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|72
|Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
|73
|Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
|74
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
|75
|Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила"
|76
|Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"
|77
|Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
|78
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|79
|Національний університет "Чернігівська політехніка"
|80
|Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
|81
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|82
|Поліський національний університет
|83
|Черкаський державний технологічний університет
|84
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|85
|Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|86
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|87
|Національний університет "Запорізька політехніка"
|88
|Дніпровський державний технічний університет
|89
|Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
|90
|Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв
|91
|Одеський державний аграрний університет
|92
|Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"
|93
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|94
|Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
|95
|Буковинський державний медичний університет
|96
|Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
|97
|Національний університет "Одеська політехніка"
|98
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|99
|Одеський національний технологічний університет
|100
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|101
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|102
|Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
|103
|Рівненський державний гуманітарний університет
|104
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|105
|Київський національний лінгвістичний університет
|106
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|107
|Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
|108
|Мукачівський державний університет
|109
|Національний університет водного господарства та природокористування
|110
|Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
|111
|Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
|112
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|113
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|114
|Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
|115
|Пенітенціарна академія України
|116
|Маріупольський державний університет
|117
|Державний університет "Житомирська політехніка"
|118
|Державний торговельно-економічний університет
|119
|Шосткинський інститут Сумського державного університету
|120
|Херсонський державний аграрно-економічний університет
|121
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|122
|Національний фармацевтичний університет
|123
|Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
|124
|ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького"
|125
|Донецький національний медичний університет
|126
|Дніпровський державний медичний університет
|127
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|128
|Уманський національний університет
|129
|Донбаська державна машинобудівна академія
|130
|Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ"
|131
|Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України
|132
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|133
|Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"
|134
|Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"
|135
|Національний лісотехнічний університет України
|136
|Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
|137
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|138
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|139
|Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
|140
|Київський національний університет технологій та дизайну
|141
|Вінницький національний аграрний університет
|142
|Полтавський державний медичний університет
|143
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|144
|Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"
|145
|Харківський національний медичний університет
|146
|Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Вінницький соціально-економічний інститут
|147
|Донецький державний університет внутрішніх справ
|148
|Львівська національна академія мистецтв
|149
|Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП Університет"
|150
|Приватний заклад "Інститут "Харківська школа архітектури"
|151
|Державний біотехнологічний університет
|152
|Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
|153
|Філія "Академія бізнесу та інновацій Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"
|154
|Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія"
|155
|Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"
|156
|Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"
|157
|Херсонський державний університет
|158
|Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука"
|159
|Український державний університет науки і технологій
|160
|Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет"
|161
|Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
|162
|Херсонський національний технічний університет
|163
|Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
|164
|Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
|165
|Національний університет харчових технологій
|166
|Український державний університет залізничного транспорту
|167
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|168
|Державний податковий університет
|169
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|170
|Заклад вищої освіти "Український католицький університет"
|171
|Бердянський державний педагогічний університет
|172
|Одеський державний університет внутрішніх справ
|173
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|174
|Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія"
|175
|Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
|176
|Товариство з обмеженою відповідальністю Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних технологій"
|177
|Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
|178
|Херсонська державна морська академія
|179
|Полтавський державний аграрний університет
|180
|Міжнародний університет
|181
|Державний заклад "Луганський державний медичний університет"
|182
|Національний університет "Львівська політехніка"
|183
|Львівський торговельно-економічний університет
|184
|Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|185
|Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|186
|Відокремлений структурний підрозділ "Дунайський інститут водного транспорту Національного транспортного університету"
|187
|Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
|188
|Одеський національний економічний університет
|189
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|190
|Івано-Франківський національний медичний університет
|191
|Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія"
|192
|Карпатський університет імені Августина Волошина
|193
|Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
|194
|Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"
|195
|Харківська державна академія фізичної культури
|196
|Київський університет інтелектуальної власності та права
|197
|Одеський національний медичний університет
|198
|Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
|199
|Львівський державний університет внутрішніх справ
|200
|Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут"
|201
|Приватний заклад вищої освіти "Одеський технологічний університет "ШАГ"
|202
|Приватний заклад вищої освіти "Харківський технологічний університет "ШАГ"
|203
|Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради"
|204
|Приватний заклад вищої освіти Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
|205
|Київський національний університет культури і мистецтв
|206
|Національний університет цивільного захисту України
|207
|Заклад вищої освіти "Академія рекреаційних технологій і права"