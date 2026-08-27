По состоянию на 26 августа получить государственный грант можно в 207 учебных заведениях. Какие условия действуют для абитуриентов и где именно доступно такое софинансирование – рассказываем далее.
Как работает государственный грант на обучение?
Государственный грант предназначен для тех, кто будет получать высшее образование по контракту. Государство берет на себя часть расходов на обучение, а сами средства имеют четкое назначение – использовать их можно только для оплаты образования.
Получить грант наличными или потратить его на другие нужды нельзя. В то же время возвращать эти деньги государству после завершения обучения не нужно, ведь такая поддержка является безвозвратной и не предусматривает обязательного отработки.
В 2026 году на грант могут претендовать абитуриенты, поступающие на первый курс дневной или дуальной формы обучения. В источнике указано, что речь идет об абитуриентах, набравших более 140, 150 или 170 баллов по двум предметам ЕГЭ.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Где можно получить государственный грант?
По состоянию на 26 августа к программе присоединились 207 учебных заведений. Среди них есть национальные и государственные университеты, частные учебные заведения, академии, институты и отдельные структурные подразделения.
Полный перечень участников программы: в каких учебных заведениях можно получить государственный грант в 2026 году
|№
|Название учебного заведения
|1
|Национальный транспортный университет
|2
|Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
|3
|Обособленное структурное подразделение "Классический профессиональный колледж Сумского государственного университета"
|4
|Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого
|5
|Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
|6
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|7
|Луганская государственная академия культуры и искусств
|8
|Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой
|9
|Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
|10
|Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК""
|11
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|12
|Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
|13
|Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука
|14
|Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства"
|15
|Харьковская государственная академия культуры
|16
|Сумский государственный университет
|17
|Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
|18
|Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского
|19
|Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского
|20
|Частное учреждение "Университет "Киевская школа экономики"
|21
|Криворожский государственный педагогический университет
|22
|Учебно-реабилитационное высшее учебное заведение "Каменец-Подольский государственный институт"
|23
|Закарпатская академия искусств
|24
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|25
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова
|26
|Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета
|27
|Обособленное структурное подразделение "Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета"
|28
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|29
|Ивано-Франковский учебно-научный институт менеджмента Западноукраинского национального университета
|30
|Нововолынский учебно-научный институт экономики и менеджмента Западноукраинского национального университета
|31
|Винницкий учебно-научный институт экономики Западноукраинского национального университета
|32
|Западноукраинский национальный университет
|33
|Чортковский учебно-научный институт предпринимательства и бизнеса Западноукраинского национального университета
|34
|Николаевский национальный аграрный университет
|35
|Учебное заведение высшего образования "Открытый международный университет развития человека "Украина""
|36
|Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
|37
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|38
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|39
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|40
|Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|41
|Частное акционерное общество "Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом""
|42
|Луцкий национальный технический университет
|43
|Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиера
|44
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|45
|Частное высшее учебное заведение "Арт-академия современного искусства имени Сальвадора Дали"
|46
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|47
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|48
|Сумской национальный аграрный университет
|49
|Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко
|50
|Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Бережанский агротехнический институт"
|51
|Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|52
|Полтавский юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
|53
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|54
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|55
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|56
|Национальный университет "Острожская академия"
|57
|Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
|58
|Национальный университет "Одесская морская академия"
|59
|Университет таможенного дела и финансов
|60
|Запорожский национальный университет
|61
|Одесский национальный морской университет
|62
|Государственный университет экономики и технологий
|63
|Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет"
|64
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|65
|Винницкий национальный технический университет
|66
|Криворожский национальный университет
|67
|Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко"
|68
|Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
|69
|Хмельницкий национальный университет
|70
|Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского"
|71
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|72
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|73
|Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет"
|74
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого
|75
|Учреждение высшего образования "Университет короля Даниила"
|76
|Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и природопользования Украины "Нежинский агротехнический институт"
|77
|Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
|78
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|79
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|80
|Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
|81
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|82
|Полесский национальный университет
|83
|Черкасский государственный технологический университет
|84
|Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
|85
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|86
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|87
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|88
|Днепровский государственный технический университет
|89
|Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
|90
|Николаевский профессиональный колледж культуры и искусств
|91
|Одесский государственный аграрный университет
|92
|Горловский институт иностранных языков Государственного высшего учебного заведения "Донбасский государственный педагогический университет"
|93
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|94
|Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
|95
|Буковинский государственный медицинский университет
|96
|Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|97
|Национальный университет "Одесская политехника"
|98
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|99
|Одесский национальный технологический университет
|100
|Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
|101
|Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
|102
|Сумский государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко
|103
|Ровенский государственный гуманитарный университет
|104
|Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
|105
|Киевский национальный лингвистический университет
|106
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|107
|Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
|108
|Мукачевский государственный университет
|109
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|110
|Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины
|111
|Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко
|112
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|113
|Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|114
|Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
|115
|Пенитенциарная академия Украины
|116
|Мариупольский государственный университет
|117
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|118
|Государственный торгово-экономический университет
|119
|Шосткинский институт Сумского государственного университета
|120
|Херсонский государственный аграрно-экономический университет
|121
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|122
|Национальный фармацевтический университет
|123
|Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
|124
|ГНУ "Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого"
|125
|Донецкий национальный медицинский университет
|126
|Днепровский государственный медицинский университет
|127
|Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
|128
|Уманский национальный университет
|129
|Донбасская государственная машиностроительная академия
|130
|Общество с ограниченной ответственностью "Высшее учебное заведение "АМЕРИКАН ЮНИВЕРСИТИ КИЕВ"
|131
|Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины
|132
|Одесская государственная академия строительства и архитектуры
|133
|Частное высшее учебное заведение "Финансово-правовой колледж"
|134
|Частное высшее учебное заведение "Киевский медицинский университет"
|135
|Национальный лесотехнический университет Украины
|136
|Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет"
|137
|Центральноукраинский национальный технический университет
|138
|Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
|139
|Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет"
|140
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|141
|Винницкий национальный аграрный университет
|142
|Полтавский государственный медицинский университет
|143
|Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
|144
|Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"
|145
|Харьковский национальный медицинский университет
|146
|Обособленное структурное подразделение высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина" Винницкий социально-экономический институт
|147
|Донецкий государственный университет внутренних дел
|148
|Львовская национальная академия искусств
|149
|Частное высшее учебное заведение "ИТ СТЕП Университет"
|150
|Частное учреждение "Институт "Харьковская школа архитектуры""
|151
|Государственный биотехнологический университет
|152
|Черновицкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета
|153
|Филиал "Академия бизнеса и инноваций" Частного высшего учебного заведения "Европейский университет"
|154
|Частное высшее учебное заведение-институт "Украинско-американский университет Конкордия"
|155
|Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт""
|156
|Высшее учебное заведение "Университет имени Альфреда Нобеля"
|157
|Херсонский государственный университет
|158
|Частное высшее учебное заведение "Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука"
|159
|Украинский государственный университет науки и технологий
|160
|Частное высшее учебное заведение "Харьковский международный медицинский университет"
|161
|Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
|162
|Херсонский национальный технический университет
|163
|Учреждение высшего образования "Подольский государственный университет"
|164
|Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова
|165
|Национальный университет пищевых технологий
|166
|Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
|167
|Измаильский государственный гуманитарный университет
|168
|Государственный налоговый университет
|169
|Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
|170
|Учреждение высшего образования "Украинский католический университет"
|171
|Бердянский государственный педагогический университет
|172
|Одесский государственный университет внутренних дел
|173
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|174
|Дунайский институт Национального университета "Одесская морская академия"
|175
|Житомирский медицинский институт Житомирской Рады
|176
|Общество с ограниченной ответственностью Частное высшее учебное заведение "Университет современных технологий"
|177
|Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
|178
|Херсонская государственная морская академия
|179
|Полтавский государственный аграрный университет
|180
|Международный университет
|181
|Государственное учреждение "Луганский государственный медицинский университет"
|182
|Национальный университет "Львовская политехника"
|183
|Львовский торгово-экономический университет
|184
|Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
|185
|Университет Григория Сковороды в Переяславе
|186
|Обособленное структурное подразделение "Дунайский институт водного транспорта Национального транспортного университета"
|187
|Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика
|188
|Одесский национальный экономический университет
|189
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|190
|Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|191
|Коммунальное высшее учебное заведение "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия"
|192
|Карпатский университет имени Августина Волошина
|193
|Экономико-технологический институт имени Роберта Элворти
|194
|Обособленное структурное подразделение "Ровенский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины"
|195
|Харьковская государственная академия физической культуры
|196
|Киевский университет интеллектуальной собственности и права
|197
|Одесский национальный медицинский университет
|198
|Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
|199
|Львовский государственный университет внутренних дел
|200
|Частное высшее учебное заведение "Украинский гуманитарный институт"
|201
|Частное высшее учебное заведение "Одесский технологический университет "ШАГ""
|202
|Частное высшее учебное заведение "Харьковский технологический университет "ШАГ"
|203
|Коммунальное учреждение "Уманский гуманитарно-педагогический профессиональный колледж им. Т.Г. Шевченко Черкасской Рады"
|204
|Частное высшее учебное заведение "Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия""
|205
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|206
|Национальный университет гражданской защиты Украины
|207
|Учреждение высшего образования "Академия рекреационных технологий и права"