НМТ – 2023: як готуватися до тестів з англійської мови, аби успішно їх скласти
Джерело:osvita.ua
У 2023 році національний мультипредметний тест включатиме 3 предмети. Українську мову та математику абітурієнти складатимуть обов'язково, ще один предмет – на вибір.
На вибір учасників тестування – 5 предметів. Серед них – англійська мова.
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Як підготуватися до складання англійської мови на НМТ
Предметний блок з англійської мови складатиметься з 32 завдань. З-поміж них такі:
- 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді;
- 11 завдань на встановлення відповідності;
- 16 завдань на заповнення пропусків у тексті.
Зміст завдань відповідатиме чинній програмі ЗНО з англійської мови. При цьому міститиме завдання на читання та розуміння тексту.
Аудіювання та завдання, де потрібно надати розгорнуту відповідь, не передбачені.
За виконання завдань блоку з англійської мови вступники зможуть отримати від 0 до 32 балів.
Як отримати високий результат
Аби добре та дуже добре скласти англійську мову під час НМТ, потрібно перш за все добре вчити шкільну програму з цього предмета.
Також ви можете вивчати додатковий матеріал самостійно. Варто при цьому тренуватися і виконувати тести, які були на ЗНО у попередні роки.
Також можете використовувати пояснення різноманітних правил вчителями.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.