НМТ – 2023: як готуватися до тестів з англійської мови, аби успішно їх скласти

У 2023 році національний мультипредметний тест включатиме 3 предмети. Українську мову та математику абітурієнти складатимуть обов'язково, ще один предмет – на вибір.

На вибір учасників тестування – 5 предметів. Серед них – англійська мова.

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Як підготуватися до складання англійської мови на НМТ

Предметний блок з англійської мови складатиметься з 32 завдань. З-поміж них такі:

5 завдань з вибором однієї правильної відповіді;

11 завдань на встановлення відповідності;

16 завдань на заповнення пропусків у тексті.

Зміст завдань відповідатиме чинній програмі ЗНО з англійської мови. При цьому міститиме завдання на читання та розуміння тексту.

Аудіювання та завдання, де потрібно надати розгорнуту відповідь, не передбачені.

За виконання завдань блоку з англійської мови вступники зможуть отримати від 0 до 32 балів.

Як отримати високий результат

Аби добре та дуже добре скласти англійську мову під час НМТ, потрібно перш за все добре вчити шкільну програму з цього предмета.

Також ви можете вивчати додатковий матеріал самостійно. Варто при цьому тренуватися і виконувати тести, які були на ЗНО у попередні роки.

Також можете використовувати пояснення різноманітних правил вчителями.

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