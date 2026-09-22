Дати можуть змінити: коли у школах Києва будуть осінні канікули

Навчальний рік 2026/2027 у школах Києва триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Також у КМДА рекомендували дати канікул для учнів.

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА. Більшість столичних шкіл працюють за семестровою системою.

Коли осінні канікули у школах Києва

Школам української столиці рекомендували провести І семестр з 1 вересня до 23 грудня 2026 року, ІІ семестр – з 11 січня до 28 травня 2027 року.

Осінні канікули мають відбутися з 26 жовтня до 1 листопада.

Зимові канікули запланували з 24 грудня до 10 січня, весняні – з 22 до 28 березня.

Для учнів перших класів передбачені додаткові канікули з 15 до 21 лютого.

28 травня пропонують провести свято Останнього дзвоника.

Із 31 травня до 30 червня школи можуть організовувати компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, індивідуальні та групові консультації, проєктну діяльність, навчальні екскурсії, роботу «знаннєвих гуртків» та інші заходи в межах освітнього процесу.

У КМДА при цьому нагадують, що пріоритет зараз – безпека, тому структуру навчального року та форму навчання можуть коригувати залежно від безпекової ситуації.

Також радять приділяти увагу подоланню освітніх втрат та підтримувати дітей, які через повномасштабну війну вимушено перебувають за межами України.

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Коли будуть канікули у школах України

Орієнтовний графік канікул у 2026/2027 навчальному році у школах такий: