Діти за кордоном зможуть вивчати українознавчі предмети за новими матеріалами

Педагоги, які працюють за скороченою програмою, – українознавчим компонентом, отримають нові навчальні матеріали. Їх підготував Український інститут розвитку освіти.

Мовиться про навчальні матеріали з української мови, літератури, історії України та географії. Детальніше про це розповіли у телеграм-каналі МОН.

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Цікаво знати! Скорочена освітня програма з українознавчого компоненту – це програма для дітей, які очно вчаться за кордоном та водночас дистанційно здобувають освіту в Україні. Міністерство освіти і науки України впроваджує навчання за українознавчим компонентом, за якою діти можуть вивчати лише ті предмети, яких немає в іноземній школі, щоб зменшити навчальне навантаження на учнів.

Що містять навчальні матеріали

Запропоновані матеріали містять відеоуроки, тести, вправи та проєктні завдання, які сприяють якісному дистанційному навчанню. Учні можуть переглядати відео в асинхронному форматі, якщо пропустили заняття.

Хто може користуватись даним навчальним контентом:

вчителі, які викладають дистанційно за повною програмою;

учні, які навчаються як на інституційній (очна і дистанційна), так і на індивідуальній (сімейна, екстернатна, патронаж) формі здобуття освіти;

учні, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і змушені самостійно готуватися до підсумкового оцінювання або вступу до закладів вищої освіти;

батьки, які самостійно організовують освітній процес для своїх дітей;

учасники освітнього процесу, які працюють над надолуженням освітніх втрат і розривів.

Навчальні матеріали з 5 по 11 класи пройшли належні експертизи та розміщені на платформі Всеукраїнська школа онлайн.

Загалом в Україні нараховується 148 шкіл з українознавчим компонентом