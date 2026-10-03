Є фразеологізми, значення яких легко зрозуміти. А є такі, над якими хочеться зупинитися: чому, наприклад, плітки – це "перемивання кісток"?

Виявляється, за цим висловом стоїть давній звичай, про який розповідає історик Олександр Алфьоров.

Яке походження вислову "перемивати кістки"?

Деякі вислови, які ми щодня вживаємо майже автоматично, колись мали цілком конкретний зміст. Вони народжувалися з реальних подій, давніх звичаїв, обрядів і традицій. Минали століття, самі традиції забувалися чи змінювалися, а вислови залишалися в мові – уже як образні фрази, сенс яких не завжди очевидний.

"Перемивати кістки" – саме такий випадок. Цю фразу кажуть, коли пліткують чи обговорюють когось.

Але походження пов'язане з давнім слов'янським обрядом. То що ж насправді колись означало "перемивати кістки"?

Історики вважають, що в його основі – обряд другого поховання, який організовували у східних слов’ян через кілька років після смерті людини – 3, 5 чи 7 років. Наші предки вважали, що покійника треба звільнити від гріхів, зняти з нього закляття через очищення останків небіжчика.

Перемиваючи кості в прямому значенні цих слів, люди пригадували життя покійного, переповідали окремі події, дотепні чи трагічні історії, говорили про характер, вихваляли, возвеличували його. Так поняття "перемивати кістки" було пов’язане з аналізом життя, вчинків, рис людини, яку вдруге ховали.

Така традиція була ще в античні часи – у давніх греків та римлян. Зафіксована вона і у жителів Балкан та на наших землях. Існує факт, що князь Ярослав Мудрий викопав кості своїх дядьків і здійснив обряд "перемивання".

Традиція і досі живе, зокрема на святій горі Афон, де існував козацький скит. Та навіть у Києво-Печерській лаврі досі так роблять.

Звідки походить вислів "перемивати кісточки": дивіться відео

Тож наступного разу, коли хтось скаже, що комусь "перемили кістки", згадайте: цей вислів набагато старший за сучасні плітки. У ньому зберігся слід давнього звичаю, який давно зник із повсякденного життя, але залишився в нашій мові.

Це не єдиний вислів, який прийшов з життя та побуту. Раніше ми писали про значення і походження іншого популярного фразеологізму – "заховатися під мамину юпку". За ним теж стоїть реальна традиція.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Як ще можна сказати про пліткування?

Плітки та пересуди – це частина буденного життя людини. А у певному віці стають сенсом життя і темою для жартів, згадайте бабусь на лавочках перед під'їздом.

Кожен з нас долучався до пліток чи ставав їх об'єктом. Але не завжди нам спадає на думку саме фраза "перемивати кістки", бо є ще й інші варіанти:

обговорювати за спиною,

мити плечі,

полоскати / чесати / ляпати / молоти язиком,

розпускати плітки,

пускати поголос,

розбирати по кісточках,

говорити поза очі.

Котрийсь із цих варантів ви точно чули і, можливо, саме ним послуговуєтеся. Уникайте пліток, але вивчайте свою мову!