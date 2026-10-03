Оказывается, за этим выражением стоит древний обычай, о котором рассказывает историк Александр Алферов.

Каково происхождение выражения "перемывать кости"?

Некоторые выражения, которые мы ежедневно употребляем почти автоматически, когда-то имели вполне конкретный смысл. Они рождались из реальных событий, древних обычаев, обрядов и традиций. Проходили века, сами традиции забывались или менялись, а выражения оставались в языке – уже как образные фразы, смысл которых не всегда очевиден.

"Перемывать кости" – именно такой случай. Эту фразу говорят, когда сплетничают или обсуждают кого-то за его спиной.

Но происхождение связано с древним славянским обрядом. А что на самом деле когда-то означало "перемывать кости"?

Историки считают, что в его основе лежит обряд повторного погребения, который устраивали у восточных славян через несколько лет после смерти человека – 3, 5 или 7 лет. Наши предки считали, что покойника нужно освободить от грехов, снять с него проклятие посредством очищения останков умершего.

Перемывая кости в прямом смысле этих слов, люди вспоминали жизнь покойного, пересказывали отдельные события, остроумные или трагические истории, говорили о его характере, хвалили и превозносили его. Так понятие "перемывать кости" было связано с анализом жизни, поступков, черт характера человека, которого хоронили во второй раз.

Такая традиция существовала еще в античные времена – у древних греков и римлян. Она зафиксирована у жителей Балкан и на наших землях. Существует факт, что князь Ярослав Мудрый выкопал кости своих дядей и совершил обряд "перемывания".

Традиция и сейчас жива, в частности на святой горе Афон, где находился казацкий скит. Даже в Киево-Печерской лавре до сих пор так поступают.

Откуда происходит выражение "перемывать косточки": смотрите видео

Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет, что кому-то "перемыли кости", вспомните: это выражение гораздо старше современных сплетен. В нем сохранился след древнего обычая, который давно исчез из повседневной жизни, но остался в нашем языке.

Это не единственное выражение, пришедшее из жизни и быта. Ранее мы писали о значении и происхождении другого популярного фразеологизма – "спрятаться под мамину юбку". За ним тоже стоит реальная традиция.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Что еще можно сказать о сплетнях?

Сплетни и пересуды – это часть повседневной жизни человека. А в определенном возрасте они становятся смыслом жизни и темой для шуток – вспомните бабушек на скамейках перед подъездом.

Каждый из нас участвовал в сплетнях или становился их объектом. Но не всегда нам приходит в голову именно фраза "перемывать кости", ведь есть и другие варианты:

обсуждать за спиной,

мыть плечи,

полоскать / чесать / болтать / молотить языком,

распускать сплетни,

пускать слухи,

разбирать по косточкам,

говорить за спиной.

Какой-то из этих вариантов вы наверняка слышали и, возможно, именно им и пользуетесь. Избегайте сплетен, но изучайте свой язык!