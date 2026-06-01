Каково происхождение и значение выражения "спрятаться под мамину юпку", рассказываем со ссылкой на этнографа Диану Антоняк.

"Спрятаться под мамину юпку" – что означает выражение?

Фраза "спрятаться под мамину юпку" или "у мамы под юпкой" очень известна. Сегодня она имеет несколько пренебрежительное или насмешливое значение – имеют в виду человека несамостоятельного, слишком зависимого от матери или такого, что ищет защиты там, где уже стоит полагаться на собственные силы. Но за ним – реальное действие.

В народном языке такие выражения часто рождались из бытовых деталей. За первичной фразой стоит традиция и слово "юпка" в нем не ошибка и не калька.

Юпка – это старинная женская верхняя одежда, что-то вроде курточки или кофты, которую носили наши бабушки и прабабушки. В разных регионах слово могло означать и праздничную одежду, и будничную, но всегда оно было символом женственности и домашнего уюта. Особенности кроя этой одежды в том, что из-под груди он расширялся – имел широкополые полы или складки, которые были очень удобными, потому что защищали тело женщины от холода, особенно, когда она была беременной. А при необходимости в широкую полу можно замотать младенца – спрятать под юпку ребенка. Юпка – знак материнской заботы, что окутывает и согревает.

Интересно! Слово "юпка", как и "юбка" заимствовано из итальянского языка, возможно, при немецком и французском посредничестве – на немецком: joppe, juppe "куртка; юбка"; на французском: jupe; на итальянском: giuppa "безрукавка". А на арабском ğubba – "нижняя одежда из хлопчатобумажной ткани". То есть, крой этой одежды сочетает куртку и юбку.

Когда ребенок прячется "под мамину юпку", это было буквальное действие, которое впоследствии стало метафорой – символом зависимости и поиска защиты у женщины.

Можно услышать и варианты: "прятаться под женскую юбку" или "прятаться за женскую юбку". Последние две – это ошибочный поздний "перевод" русского слова "юбка" в значении – "юбка". Конечно, можно утверждать, что маленькие дети действительно часто прячутся за мать, у под полы ее юбки (раньше они были достаточно пышными), когда пугались незнакомцев, ссоры или наказания. Мать была для ребенка олицетворением безопасности, тепла и защиты. Но не "под", потому что детей прятали не под юбку, а под – юпку.

Поэтому выражение "спрятаться под мамину юпку" – это о традиции, древней женской одежды, и о глубинном культурном образе: материнская любовь как самый крепкий приют.