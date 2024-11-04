24 Канал предлагает выяснить имеет ли слово "юбка" украинский аналог и тождественно ли оно со словом "юпка".

Смотрите также 7 интересных фразеологизмов, которыми вы поразите собеседников

Выясним, что такое "юбка"

Слово "юбка" – это русизм, который обозначает женскую одежду, закрывающую фигуру от талии у до низа. Она является элементом как мужского, так и женского гардероба. В русский слово пришло из арабского – "джуба", обозначающее нижнее платье.

В украинском языке есть свое слово для этого элемента гардероба – "спідниця", Слово происходит от слова "під", "спіднє" – то есть нижнее.

Это один из самых популярных видов женской одежды, но может быть и мужской, у некоторых народов. Так еще обозначают нижнюю часть других видов женского наряда – часть платья, костюма, пальто.

По форме современные юбки очень разные, однако все их можно выделить в пять основных групп:

Прямые зауженные юбки, юбки запаски;

Юбки слегка расширенные в форме трапеции (из клиньев);

Юбки широкие присобранные;

Юбки в складку;

Юбки клеш.

По крою и длине их разделяют на микро-, мини-, миди- и макси-. А материалы, цвет, декор, дизайн уже диктует мода. Это настолько популярная женская одежда, существует даже Международный день юбки, который отмечается ежегодно 30 ноября.

Носите юбки с удовольствием / фото для привлечения внимания

Однако, слово "юбка" имеет и другое значение – инженерное. Им обозначают в технике – боковые стенки или нижнюю часть какого-то цилиндрического изделия.

В горном деле или нефтедобыче – устройство, которое предотвращает разбрызгивание жидкости, например, во время подъема инструмента из скважины. Например: стенки вокруг устья скважины при ее подземном ремонте, которые предотвращают разбрызгивание промывочной жидкости.

А чем отличается "юпка"

Но у украинцев есть другое созвучное слово – "юпка" (от итальянского giuppe – "безрукавка"), это элемент женского гардероба – одежда верхней части тела. Элемент традиционной женской одежды украинок XIX века – легкая укороченная женская свита, расширявшаяся книзу. Юпка украшалась вышивкой, декором из бархата, мехом. Некоторые модели, которые уже шили в магазинах, имели воротнички и от талии вставные клинья или фалды, поэтому пышнее расширялась к низу.

"А что? Отрезать тебе на спидницю или на юпку? – спросил Ястшембский у женщины" (Иван Нечуй-Левицкий);

"Одета она была в демикотонную юпку и юбку" (Афанасий Мирный).

К этому элементу одежды снова возвращаются ценители традиционного украинского строя, и можем встретить адаптированные современные модели.

Модели женских юпок / Иллюстрация из открытых источников

Экспонат музея Ивана Гончара / фото музея