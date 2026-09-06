"Пломеніти": що ховається в красивому українському слові

У пісні "Я козачка твоя" можна почути слово, яке сьогодні звучить майже як поетична загадка: "пломеніти".

Що воно означає і коли варто використовувати, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Пломеніти" – звідки взялося таке слово?

Український фольклор має чимало слів, які видаються ніби з іншого світу – художні, милозвучні і ніби створені не для розмовної мови. Іноді навіть спочатку і не здогадаєшся, що воно означає.

"Пломеніти" – саме таке: красиве, живе, трішки загадкове. І за ним стоїть ціла історія української мови.

У "пломеніти" легко впізнати слово "пломінь" – давню назву полум’я. А "пломінь", своєю чергою, пов’язаний із давнім слов’янським словом на позначення вогню та походить від праслов’янської основи *polmen – "полум’я".

Цікаво, що споріднені слова мають й інші слов’янські мови. Наприклад, польське płomień означає "полум’я", чеське plamen, словацьке plameň, болгарське – пламен.

У словниках воно має позначку "поетичне" і тлумачиться як синонім до "полум’яніти". Так зрозуміліше.

Звідси маємо цілу родину:

пломінь – вогонь;

– вогонь; пломенистий – яскравий, вогнистий;

– яскравий, вогнистий; пломеніти – горіти, сяяти;

горіти, сяяти; пламінь / пломінь – давні варіанти в діалектах.

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Що означає це слово?

Словники не дають одногозначного тлумачення слову "пломеніти", оскільки воно має пряме та переносне значення: Буквальне значення : сяяти полум’ям, спалахувати, горіти яскравим вогнем, палахкотіти, палати. Або ж – яскраво світити чи сяяти, як зорі. Полум'яніти – це і набувати кольору вогню, червоніти – про небо, частину обрію, де заходить сонце чи виділятися червоним кольором, як-от ягоди калини, шипшини чи горобини серед снігу.

: сяяти полум’ям, спалахувати, горіти яскравим вогнем, палахкотіти, палати. Або ж – яскраво світити чи сяяти, як зорі. Полум'яніти – це і набувати кольору вогню, червоніти – про небо, частину обрію, де заходить сонце чи виділятися червоним кольором, як-от ягоди калини, шипшини чи горобини серед снігу. Переносне значення : світитися емоцією, червоніти, бути сповненим пристрасті, натхнення чи внутрішнього жару;

: світитися емоцією, червоніти, бути сповненим пристрасті, натхнення чи внутрішнього жару; Поетичне значення: оживати, розквітати, випромінювати силу. Словники фіксують, наприклад, "пломеніючи щастям", "пломеніють очі". Тобто це слово давно вийшло за межі буквального вогню й почало описувати людські емоції та зовнішність. Можна сказати:

"пломеніє небо" – тобто стає яскраво-червоним, наче охоплене полум’ям;

"пломеніють щоки" – червоніють, наливаються рум’янцем: " Її ніжне юне личко так і полум'яніло.., дівчина зніяковіло заплітала і розплітала кінчик довгої коси ." (В. Чемерис).

"пломеніють очі" – сяють, випромінюють сильне почуття;

"пломеніє зоря" – яскраво світиться, відсвічує вогнистими барвами: "Мороз пече, .. сонце полум'яніє, по-зимовому низько стоячи над горою". (Ю. Яновський).

Саме тому "пломеніти" особливо люблять художні тексти. Воно дозволяє одним словом передати і колір, і яскравість, і рух, і емоційне враження.

Порівняймо:

"небо стало червоним" – просто повідомлення про колір.

"небо пломеніє" – і перед очима вже зовсім інша картина: ніби обрій охопило полум’я.

Не дивно, що воно звучить і в українських піснях. У пісні "Я козачка твоя" це слово теж працює не як звичайний опис, а створює образ – живий, яскравий, сповнений почуття.

"Я козачка твоя": послухайте пісню

"Пломеніти" – одне з тих слів, які складно замінити одним звичайним синонімом. Тому в піснях воно звучить особливо виразно: полум’я тут стає образом почуття.

І, мабуть, саме тому "пломеніти" хочеться не просто пояснити, а побачити: червоне небо, вогонь, рум’яні щоки чи очі, в яких щось справді палає.