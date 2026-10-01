Поздравления с Покровом и Днём защитников и защитниц: слова и открытки, которые имеют значение

Є дні, коли не хочеться обмежуватися формальним "зі святом". Хочеться написати тим, хто дорогий, подякувати тим, хто захищає, і просто побажати, щоб усі були живі, здорові та поруч. 1 жовтня – саме такий день.

Жовтень починається з дня, у якому багато тепла. Покрова нагадує про захист і заступництво, а День захисників і захисниць – про людей, яким ми завдячуємо можливістю жити своїм життям. Саме час сказати кілька важливих слів і привітань до свята.

Що святкують 1 жовтня?

1 жовтня в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Ці дати поєднують духовну традицію, історичну пам’ять і вдячність тим, хто сьогодні боронить нашу державу.

Покрова Пресвятої Богородиці – одне з важливих християнських свят. У народній традиції Богородицю вважають заступницею та покровителькою, а саме свято здавна пов’язують із захистом і заступництвом. Для українського козацтва Покрова мала особливе значення.

День захисників і захисниць України – нагода подякувати всім, хто стоїть на захисті незалежності, свободи й територіальної цілісності нашої країни. Вшановуємо військовослужбовців, добровольців, ветеранів, усіх, хто наближає мир, а також пам’ятаємо тих, хто віддав життя за Україну.

Важливо! З 2023 року Покрову та День захисників і захисниць відзначають 1 жовтня: дату змінили після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар. Раніше ці свята припадали на 14 жовтня.

Якими словами привітати зі святом?

Покрова – гарна нагода побажати рідним миру, добра, здоров’я та Божого захисту. А тепле повідомлення допоможе поділитися цими побажаннями навіть на відстані.

Листівка до свята Покрови / Pinterest

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Вітаємо зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай цей день принесе у ваш дім тепло, спокій і добрі новини. Бажаємо миру в душі, любові в серці, родинного затишку та Божого захисту вам і вашим близьким!

Листівка до свята Покрови / Pinterest

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З Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай над вами завжди буде надійний покров, а поруч - дорогі люди, щирі друзі та добрі серця. Бажаємо світла, радості, здоров’я, родинного тепла й здійснення найзаповітніших бажань!

Листівка до свята Покрови / Pinterest

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З Покровою Пресвятої Богородиці! Нехай над вами завжди буде надійний покров, а поруч - дорогі люди, щирі друзі та добрі серця. Бажаємо світла, радості, здоров’я, родинного тепла й здійснення найзаповітніших бажань!

Листівка до свята Покрови / Pinterest

День захисників і захисниць України – особливий привід сказати "дякую" тим, хто захищає нашу країну. Щире привітання – невеликий, але важливий знак уваги та вдячності.

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Вітаємо з Днем захисників і захисниць України! Дякуємо кожному й кожній, хто своєю мужністю та силою захищає нашу країну. Бажаємо міцного здоров’я, витримки, надійного плеча поруч, добрих новин і якнайбільше щасливих моментів. Нехай любов рідних завжди зігріває, а дорога додому буде світлою!

Листівка до Дня захисників та захисниць / Pinterest

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З Днем захисників і захисниць України! Бажаємо нашим воїнам сили, наснаги та впевненості. Нехай поруч завжди будуть надійні люди, вдома чекають люблячі серця, а кожен новий день приносить добрі звістки. Дякуємо за мужність і за Україну!

Листівка до Дня захисників та захисниць / Pinterest

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Щиро вітаємо з Днем захисників і захисниць України! Дякуємо за відвагу, стійкість і силу. Бажаємо здоров’я, тепла, підтримки близьких, добрих новин і щасливих зустрічей. Нехай береже вас доля, а кожен день наближає до миру!

Листівка до Зня захисників та захисниць / Pinterest

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Дорогі наші захисники, ви даруєте нам найдорожче – мир і спокій. Хай кожен ваш день буде наповнений теплом родини й світлом вдячності від людей. Дякуємо вам за те, що ми можемо сміятися, мріяти й будувати майбутнє. Хай добро завжди повертається до вас сторицею.

Листівка до Дня захисників та захисниць / Pinterest

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Дорогі захисники України! Дякуємо вам за те, що даруєте нам найдорожче – мир і спокій. Ви стоїте на сторожі нашої свободи, і кожен ваш день – це подвиг. Хай добро, яке ви сієте, завжди повертається до вас сторицею, а любов рідних зігріває навіть у найважчі хвилини.

Листівка до Дня захисників та захисниць / Pinterest

Низький уклін і шана! Зі святом!