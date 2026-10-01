Октябрь начинается с дня, в котором много тепла. Покрова напоминает о защите и покровительстве, а День защитников и защитниц - о людях, которым мы обязаны возможностью жить своей жизнью. Самое время сказать несколько важных слов и поздравить с праздником.

Что празднуют 1 октября?

1 октября в Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитников и защитниц Украины. Эти даты объединяют духовную традицию, историческую память и благодарность тем, кто сегодня защищает наше государство.

Покров Пресвятой Богородицы – один из важных христианских праздников. В народной традиции Богородицу считают заступницей и покровительницей, а сам праздник издавна связывают с защитой и покровительством. Для украинского казачества Покров имел особое значение.

День защитников и защитниц Украины - повод поблагодарить всех, кто стоит на защите независимости, свободы и территориальной целостности нашей страны. Мы чествуем военнослужащих, добровольцев, ветеранов, всех, кто приближает мир, а также помним тех, кто отдал жизнь за Украину.

Важно! С 2023 года Покров и День защитников и защитниц отмечают 1 октября: дату изменили после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. Ранее эти праздники приходились на 14 октября.

Какими словами поздравить с праздником?

Покров – хороший повод пожелать родным мира, добра, здоровья и Божьей защиты. А тёплое сообщение поможет поделиться этими пожеланиями даже на расстоянии.

Открытка к празднику Покрова / Pinterest

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Поздравляем со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Пусть этот день принесёт в ваш дом тепло, спокойствие и добрые новости. Желаем мира в душе, любви в сердце, семейного уюта и Божьей защиты вам и вашим близким!

Листівка до свята Покрови / Pinterest

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С Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть над вами всегда будет надёжный покров, а рядом - дорогие люди, искренние друзья и добрые сердца. Желаем света, радости, здоровья, семейного тепла и исполнения самых заветных желаний!

Открытка к празднику Покрова / Pinterest

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С Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть над вами всегда будет надёжный покров, а рядом - дорогие люди, искренние друзья и добрые сердца. Желаем света, радости, здоровья, семейного тепла и исполнения самых заветных желаний!

Открытка к празднику Покрова / Pinterest

День защитников и защитниц Украины - особый повод сказать "спасибо" тем, кто защищает нашу страну. Искреннее поздравление - небольшой, но важный знак внимания и благодарности.

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Поздравляем с Днём защитников и защитниц Украины! Спасибо каждому и каждой, кто своей мужественностью и силой защищает нашу страну. Желаем крепкого здоровья, выдержки, надёжного плеча рядом, добрых новостей и как можно больше счастливых моментов. Пусть любовь родных всегда согревает, а дорога домой будет светлой!

Открытка ко Дню защитников и защитниц / Pinterest

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С Днём защитников и защитниц Украины! Желаем нашим воинам силы, вдохновения и уверенности. Пусть рядом всегда будут надёжные люди, дома ждут любящие сердца, а каждый новый день приносит добрые вести. Спасибо за мужество и за Украину!

Листівка до Дня захисників та захисниць / Pinterest

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Искренне поздравляем с Днём защитников и защитниц Украины! Спасибо за отвагу, стойкость и силу. Желаем здоровья, тепла, поддержки близких, добрых новостей и счастливых встреч. Пусть хранит вас судьба, а каждый день приближает к миру!

Открытка ко Дню защитников и защитниц / Pinterest

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Дорогие наши защитники, вы дарите нам самое дорогое – мир и спокойствие. Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом семьи и светом благодарности от людей. Спасибо вам за то, что мы можем смеяться, мечтать и строить будущее. Пусть добро всегда возвращается к вам сторицей.

Открытка ко Дню защитников и защитниц / Pinterest

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Дорогие защитники Украины! Спасибо вам за то, что дарите нам самое дорогое - мир и спокойствие. Вы стоите на страже нашей свободы, и каждый ваш день – подвиг. Пусть добро, которое вы сеете, всегда возвращается к вам сторицей, а любовь родных согревает даже в самые трудные минуты.

Открытка ко Дню защитников и защитниц / Pinterest

Низкий поклон и почтение! С праздником!