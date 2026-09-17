Попри регулярні обстріли: скільки підручників вже доставили до шкіл

Вже 88% нових підручників для 9 класу доставили до шкіл. І це попри регулярні обстріли та цілеспрямовані атаки ворога на видавництва, склади та логістику.

Про це інформує МОН України. Цьогоріч для українських школярів друкують 13,5 мільйона примірників підручників.

Хто отримає нові підручники

Нову навчальну літературу отримають учні 4-х та 9-х класів, зокрема діти з особливими освітніми потребами.

У МОН уточнили, що першочергово підручниками забезпечують дев’ятикласників. Цього навчального року вони вперше навчаються за Державним стандартом базової середньої освіти в межах реформи «Нова українська школа».

Станом на 15 вересня до закладів освіти доставлено 88 % запланованої кількості підручників для 9 класу. Найвищі показники мають Полтавська область — 98 %, Черкаська, Запорізька та Дніпропетровська області — по 97 %, Вінницька область — 96 %,

– повідомили у відомстві.

Строки друку та доставлення частини накладу довелося скоригувати через російські атаки на видавничі потужності. Наразі 43 % знищених видань уже передрукували.

Для учнів 4-х класів передбачили понад 3,7 мільйона нових підручників. Основний обсяг планують доставити до 1 жовтня. До надходження нових видань четвертокласники можуть користуватися підручниками, надрукованими у 2021 році та наявними в закладах освіти,

– зауважили у відомстві.

PDF-версії нових підручників доступні онлайн.