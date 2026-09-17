Про це інформує МОН України. Цьогоріч для українських школярів друкують 13,5 мільйона примірників підручників.

Хто отримає нові підручники

Нову навчальну літературу отримають учні 4-х та 9-х класів, зокрема діти з особливими освітніми потребами.

У МОН уточнили, що першочергово підручниками забезпечують дев’ятикласників. Цього навчального року вони вперше навчаються за Державним стандартом базової середньої освіти в межах реформи «Нова українська школа».

Станом на 15 вересня до закладів освіти доставлено 88 % запланованої кількості підручників для 9 класу. Найвищі показники мають Полтавська область — 98 %, Черкаська, Запорізька та Дніпропетровська області — по 97 %, Вінницька область — 96 %,

– повідомили у відомстві.

Строки друку та доставлення частини накладу довелося скоригувати через російські атаки на видавничі потужності. Наразі 43 % знищених видань уже передрукували.

Для учнів 4-х класів передбачили понад 3,7 мільйона нових підручників. Основний обсяг планують доставити до 1 жовтня. До надходження нових видань четвертокласники можуть користуватися підручниками, надрукованими у 2021 році та наявними в закладах освіти,

– зауважили у відомстві.

PDF-версії нових підручників доступні онлайн.