Російська мова на фронті: Вишебаба пояснив, чи повинні військові розмовляти лише українською

Питання української мови все ще гостро стоїть перед нашим суспільством. Частина наших земляків спекулюють на темі російськомовних військових, коли їх запитують, чому вони спілкуються мовою агресора.

В інтерв'ю 24 Каналу військовий і поет Павло Вишебаба пояснив, чи повинні наші військові спілкуватися винятково українською мовою. Сам він перейшов на українську навесні 2014 року, коли окупанти захопили його рідне місто Краматорськ.

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Чи повинні військові говорити винятково українською

Військовослужбовці насамперед мають ефективно виконувати свої завдання. Якщо в них проблеми з мовою чи якщо їм складно спілкуватися українською, то ніхто не буде їх за це носом тикати. Спілкуйтеся іншою мовою,

– наголосив він.

Водночас Павло Вишебаба зазначив, що більшість у його бригаді спілкується українською мовою або бодай намагається це робити. Також є ті, хто спілкується "атомним, лютим" суржиком. Натомість на фронті дуже важко почути, наголошує він, чисто російську мову.

Військовий підкреслює, що є один критерій. Мовиться про ефективність. Себто те, наскільки швидко захисники передають інформацію. Відтак, якщо військовий не може швидко говорити українською, а може російською, то використовуватиме саме її. Це важливо, адже може коштувати життя.

Якщо ти не можеш бути ефективним українською, а це дуже важливо для військового, – бо, наприклад, не знаєш термінології, то говори як хочеш, аби лиш добре виконував свою роботу і передавав потрібну інформацію якнайшвидше,

– додав він.

Павло Вишебаба додав, що про мову можна говорити тоді, коли наші захисники відпочивають. За його словами, бувають ситуації, коли хтось по рації починає говорити російською, то його просять повторити сказане державною мовою про всяк випадок.

Зауважимо, що поетеса та захисниця Ярослава Чорногуз в інтерв'ю наголосила, що безглуздо звинувачувати військовослужбовців у тому, що вони спілкуються російською. За її словами, на фронті некоректно робити акцент на тому, хто та якою мовою спілкується.