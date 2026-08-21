Чи правильно казати "пожухле" листя: чи є таке слово в українській мові

Саме час пригадати, як українською правильно назвати листя, яке втратило свіжість і чи можна на нього сказати – "пожухле", розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Пожухле листя" чи можна так сказати українською?

Осінь змінює не лише колір природи, а й наше мовлення. Ми говоримо про листя, яке пожовкло, опало, висохло, зів'яло. Але чи можна українською сказати "пожухле листя"? Чи краще шукати інше слово?

Насправді "пожухлий" – цілком нормативне українське слово. Воно зафіксоване в українських словниках і походить від слів "пожухнути" та "жухнути".

Жухнути – це утрачати блиск, яскравість, тьмяніти – про барви, тони. А також утрачати свіжість, висихати – про траву, листя і тощо.

Що означає "пожухлий"?

Слово "пожухлий" пов'язане з дієсловом "пожухнути" – тобто втратити свіжість, соковитість, пружність, змарніти, прив'янути. Тому "пожухле листя" – цілком природне словосполучення. Наприклад:

"Під ногами шаруділо пожухле листя".

"На землі лежало пожухле листя".

"Пожухле листя вже почало опадати".

Слово добре передає стан рослини, яка втратила свіжість і соковитість, почала в'янути або підсихати.

Це слово дуже поетичне і чудово пасує до художніх творів та віршів.

Пожухле листя. Перший подих. Осінь.

Ледь чутний шурхіт тиші в споришу.

Іде життя. Кладе роки в покоси.

І я уже нікуди не спішу.

Спекотні дні купаються у сонці.

Ще пахнуть медом трави край села.

Серпневий день вмостився на долонці.

У вересень дорога пролягла.

Ще вітер грає в яблуневім листі.

Ще стигнуть груші.В затишку сади.

Та день коротший. Затишний і чистий.

Збирає щедро в пазуху плоди.

Пожухле листя. Ніжний дотик. Осінь.

Безцінні миті, що ідуть від нас.

І може у житті щось не збулося.

Шкода. Немає часу прозапас. (Ольга Дриль)

Цікаво, що "пожухнути" – не тільки про листя. Слово можна використовувати ширше – не лише щодо рослин. У художньому мовленні, наприклад, можна зустріти ще слово і стосовно кольору загалом і стосовно погляду та життєвої енергії людини.

Його погляд погас, волосся пожухло, а під очима з'явилися сірі розводи. (Макс Кідрук).

Воронки, що вранці масно чорніли по полю, вже давно посіріли, пожухли. (Олесь Гончар).

Потемніли, пожухли і почали опадати сніги. (Василь Козаченко).

Саме тому "пожухлий" добре працює не лише як точне слово, а й як образне.

А чи можна сказати по-іншому про осіннє листя?

А якщо хочемо особливо точно описати осінній пейзаж, українська дає нам цілу палітру слів: пожовкле, зів'яле, сухе, опале. І кожне з них розповідає про листя щось своє.

Залежно від того, що саме хочемо підкреслити, можна сказати:

пожухле листя – втратило свіжість, прив'яло, підсохло;

– втратило свіжість, прив'яло, підсохло; зів'яле листя – втратило пружність і свіжість;

– втратило пружність і свіжість; пожовкле листя – стало жовтим;

– стало жовтим; сухе листя – уже втратило вологу й висохло;

– уже втратило вологу й висохло; опале листя – листя, яке впало з дерев.

При описі осінніх пейзажів про листя можна сказати в одному реченні, що воно може бути одночасно і пожовклим, і пожухлим, і опалим. Ці ознаки можуть поєднуватися.

Хтось чекає осені, золотого листя та його шурхоту під ногами, а хтось любить осінь за можливість улюбленого хобі – "тихого полювання". А як казати правильно українською – "по гриби" чи "за грибами", ми писали раніше.

Тож не поспішайте виправляти вислів "пожухле листя". Це не помилка і не невдалий переклад. "Пожухлий" – нормативне українське слово, яке точно передає стан рослини, що втратила свіжість, прив'яла або почала підсихати.