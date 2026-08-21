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Освіта Саморозвиток Чи правильно казати "пожухле" листя: чи є таке слово в українській мові
21 серпня, 12:27
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Чи правильно казати "пожухле" листя: чи є таке слово в українській мові

Олеся Кух

Осінь уже зовсім близько. Ще трохи – і зелене листя почне змінювати колір, опадати й вкривати землю.

Саме час пригадати, як українською правильно назвати листя, яке втратило свіжість і чи можна на нього сказати – "пожухле", розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Пожухле листя" чи можна так сказати українською?

Осінь змінює не лише колір природи, а й наше мовлення. Ми говоримо про листя, яке пожовкло, опало, висохло, зів'яло. Але чи можна українською сказати "пожухле листя"? Чи краще шукати інше слово?

Насправді "пожухлий" цілком нормативне українське слово. Воно зафіксоване в українських словниках і походить від слів "пожухнути" та "жухнути".

  • Жухнути – це утрачати блиск, яскравість, тьмяніти – про барви, тони. А також утрачати свіжість, висихати – про траву, листя і тощо.

Що означає "пожухлий"?

Слово "пожухлий" пов'язане з дієсловом "пожухнути" – тобто втратити свіжість, соковитість, пружність, змарніти, прив'янути. Тому "пожухле листя" – цілком природне словосполучення. Наприклад:

  • "Під ногами шаруділо пожухле листя".
  • "На землі лежало пожухле листя".
  • "Пожухле листя вже почало опадати".

Слово добре передає стан рослини, яка втратила свіжість і соковитість, почала в'янути або підсихати.

Це слово дуже поетичне і чудово пасує до художніх творів та віршів.

Пожухле листя. Перший подих. Осінь.
Ледь чутний шурхіт тиші в споришу.
Іде життя. Кладе роки в покоси.
І я уже нікуди не спішу.
Спекотні дні купаються у сонці.
Ще пахнуть медом трави край села.
Серпневий день вмостився на долонці.
У вересень дорога пролягла.
Ще вітер грає в яблуневім листі.
Ще стигнуть груші.В затишку сади.
Та день коротший. Затишний і чистий.
Збирає щедро в пазуху плоди.
Пожухле листя. Ніжний дотик. Осінь.
Безцінні миті, що ідуть від нас.
І може у житті щось не збулося.

Шкода. Немає часу прозапас. (Ольга Дриль)

Цікаво, що "пожухнути" – не тільки про листя. Слово можна використовувати ширше – не лише щодо рослин. У художньому мовленні, наприклад, можна зустріти ще слово і стосовно кольору загалом і стосовно погляду та життєвої енергії людини.

  • Його погляд погас, волосся пожухло, а під очима з'явилися сірі розводи. (Макс Кідрук).
  • Воронки, що вранці масно чорніли по полю, вже давно посіріли, пожухли. (Олесь Гончар).
  • Потемніли, пожухли і почали опадати сніги. (Василь Козаченко).

Саме тому "пожухлий" добре працює не лише як точне слово, а й як образне.

А чи можна сказати по-іншому про осіннє листя?

А якщо хочемо особливо точно описати осінній пейзаж, українська дає нам цілу палітру слів: пожовкле, зів'яле, сухе, опале. І кожне з них розповідає про листя щось своє.

Залежно від того, що саме хочемо підкреслити, можна сказати:

  • пожухле листя – втратило свіжість, прив'яло, підсохло;
  • зів'яле листя – втратило пружність і свіжість;
  • пожовкле листя – стало жовтим;
  • сухе листя – уже втратило вологу й висохло;
  • опале листя – листя, яке впало з дерев.

При описі осінніх пейзажів про листя можна сказати в одному реченні, що воно може бути одночасно і пожовклим, і пожухлим, і опалим. Ці ознаки можуть поєднуватися.

Хтось чекає осені, золотого листя та його шурхоту під ногами, а хтось любить осінь за можливість улюбленого хобі – "тихого полювання". А як казати правильно українською – "по гриби" чи "за грибами", ми писали раніше.

Тож не поспішайте виправляти вислів "пожухле листя". Це не помилка і не невдалий переклад. "Пожухлий" – нормативне українське слово, яке точно передає стан рослини, що втратила свіжість, прив'яла або почала підсихати. 

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