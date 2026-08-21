Самое время вспомнить, как правильно назвать на украинском языке листья, утратившие свежесть, и можно ли сказать о них "пожухле", рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Пожухле листя" – можно ли так сказать на украинском?

Осень меняет не только цвет природы, но и нашу речь. Мы говорим о листьях, которые пожелтели, опали, высохли, увяли. Но можно ли на украинском языке сказать "пожухле листя"? Или лучше поискать другое слово?

На самом деле "пожухлий" – – вполне нормативное украинское слово. Оно зафиксировано в украинских словарях и происходит от слов "пожухнуть" и "жухнуть".

"Жухнути" – это терять блеск, яркость, тускнеть – в отношении красок, оттенков. А также терять свежесть, высыхать – в отношении травы, листьев и т. п.

Что означает "пожухлый"?

Слово "пожухлый" связано с глаголом "пожухнуть" – то есть потерять свежесть, сочность, упругость, исхудать, увянуть. Поэтому "пожухлые листья" – вполне естественное словосочетание. Например:

"Под ногами шуршали пожухлые листья".

"На земле лежали пожухлые листья".

"Пожухлые листья уже начали опадать".

Это слово хорошо передает состояние растения, которое утратило свежесть и сочность, начало увядать или подсыхать.

Это слово очень поэтичное и прекрасно подходит для художественных произведений и стихов.

Пожухле листя. Перший подих. Осінь.

Ледь чутний шурхіт тиші в споришу.

Іде життя. Кладе роки в покоси.

І я уже нікуди не спішу.

Спекотні дні купаються у сонці.

Ще пахнуть медом трави край села.

Серпневий день вмостився на долонці.

У вересень дорога пролягла.

Ще вітер грає в яблуневім листі.

Ще стигнуть груші.В затишку сади.

Та день коротший. Затишний і чистий.

Збирає щедро в пазуху плоди.

Пожухле листя. Ніжний дотик. Осінь.

Безцінні миті, що ідуть від нас.

І може у житті щось не збулося.

Шкода. Немає часу прозапас. (Ольга Дриль)

Интересно, что "пожухнуть" – это не только о листьях. Слово можно использовать шире – не только в отношении растений. В художественной речи, например, можно встретить это слово и в отношении цвета в целом, и в отношении взгляда и жизненной энергии человека.

Його погляд погас, волосся пожухло, а під очима з'явилися сірі розводи. (Макс Кідрук).

Воронки, що вранці масно чорніли по полю, вже давно посіріли, пожухли. (Олесь Гончар).

Потемніли, пожухли і почали опадати сніги. (Василь Козаченко).

Именно поэтому "пожухлый" хорошо работает не только как точное слово, но и как образное.

А можно ли сказать по-другому об осенних листьях?

А если мы хотим особенно точно описать осенний пейзаж, украинский язык дает нам целую палитру слов: пожелтевшие, увядшие, сухие, опавшие. И каждое из них рассказывает о листьях что-то свое.

В зависимости от того, что именно хотим подчеркнуть, можно сказать:

пожухлые листья – потеряли свежесть, привяли, подсохли;

– потеряли свежесть, привяли, подсохли; увядшие листья – потеряли упругость и свежесть;

– потеряли упругость и свежесть; пожелтевшие листья – стали желтыми;

– стали желтыми; сухие листья – уже потеряли влагу и высохли;

– уже потеряли влагу и высохли; опавшая листва – листва, которая упала с деревьев.

При описании осенних пейзажей о листьях можно сказать в одном предложении, что они могут быть одновременно и пожелтевшими, и увядшими, и опавшими. Эти признаки могут сочетаться.

Кто-то ждет осени, золотой листвы и ее шелеста под ногами, а кто-то любит осень за возможность заняться любимым хобби – "тихой охотой". А как правильно говорить на украинском – "по гриби" или "за грибами", мы писали ранее.

Поэтому не спешите исправлять выражение "пожухлые листья". Это не ошибка и не неудачный перевод. "Пожухлый" – нормативное украинское слово, которое точно передает состояние растения, утратившего свежесть, увядшего или начавшего подсыхать.