Самое время вспомнить, как правильно назвать на украинском языке листья, утратившие свежесть, и можно ли сказать о них "пожухле", рассказываем со ссылкой на "Горох".
"Пожухле листя" – можно ли так сказать на украинском?
Осень меняет не только цвет природы, но и нашу речь. Мы говорим о листьях, которые пожелтели, опали, высохли, увяли. Но можно ли на украинском языке сказать "пожухле листя"? Или лучше поискать другое слово?
На самом деле "пожухлий" – – вполне нормативное украинское слово. Оно зафиксировано в украинских словарях и происходит от слов "пожухнуть" и "жухнуть".
"Жухнути" – это терять блеск, яркость, тускнеть – в отношении красок, оттенков. А также терять свежесть, высыхать – в отношении травы, листьев и т. п.
Что означает "пожухлый"?
Слово "пожухлый" связано с глаголом "пожухнуть" – то есть потерять свежесть, сочность, упругость, исхудать, увянуть. Поэтому "пожухлые листья" – вполне естественное словосочетание. Например:
- "Под ногами шуршали пожухлые листья".
- "На земле лежали пожухлые листья".
- "Пожухлые листья уже начали опадать".
Это слово хорошо передает состояние растения, которое утратило свежесть и сочность, начало увядать или подсыхать.
Это слово очень поэтичное и прекрасно подходит для художественных произведений и стихов.
Шкода. Немає часу прозапас. (Ольга Дриль)
Интересно, что "пожухнуть" – это не только о листьях. Слово можно использовать шире – не только в отношении растений. В художественной речи, например, можно встретить это слово и в отношении цвета в целом, и в отношении взгляда и жизненной энергии человека.
- Його погляд погас, волосся пожухло, а під очима з'явилися сірі розводи. (Макс Кідрук).
- Воронки, що вранці масно чорніли по полю, вже давно посіріли, пожухли. (Олесь Гончар).
- Потемніли, пожухли і почали опадати сніги. (Василь Козаченко).
Именно поэтому "пожухлый" хорошо работает не только как точное слово, но и как образное.
А можно ли сказать по-другому об осенних листьях?
А если мы хотим особенно точно описать осенний пейзаж, украинский язык дает нам целую палитру слов: пожелтевшие, увядшие, сухие, опавшие. И каждое из них рассказывает о листьях что-то свое.
В зависимости от того, что именно хотим подчеркнуть, можно сказать:
- пожухлые листья – потеряли свежесть, привяли, подсохли;
- увядшие листья – потеряли упругость и свежесть;
- пожелтевшие листья – стали желтыми;
- сухие листья – уже потеряли влагу и высохли;
- опавшая листва – листва, которая упала с деревьев.
При описании осенних пейзажей о листьях можно сказать в одном предложении, что они могут быть одновременно и пожелтевшими, и увядшими, и опавшими. Эти признаки могут сочетаться.
Кто-то ждет осени, золотой листвы и ее шелеста под ногами, а кто-то любит осень за возможность заняться любимым хобби – "тихой охотой". А как правильно говорить на украинском – "по гриби" или "за грибами", мы писали ранее.
Поэтому не спешите исправлять выражение "пожухлые листья". Это не ошибка и не неудачный перевод. "Пожухлый" – нормативное украинское слово, которое точно передает состояние растения, утратившего свежесть, увядшего или начавшего подсыхать.