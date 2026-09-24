"Ну й пратівний!": як назвати щось дуже неприємне українською

Чули, як слово, яке є в українській мові вимовляють на російський штиб – іноді зумисно і з жартом, а іноді – не помічаючи помилки.

Іноді слово видає своє походження не значенням, а звучанням. "Пратівний" – якраз із таких, а тому розповідаємо, як його сказати українською з посиланням на "Горох".

Як сказати "пратівний" українською?

Мокрі шкарпетки, надокучливий звук, гіркі ліки, погода та неприємні запахи, людина, яка страшенно дратує, – усе це може викликати одне коротке: "Фу, яке пратівне!" От тільки українська в такій ситуації має значно більше можливостей.

Тут ціла колекція влучніших слів і є з чого вибирати – і кожне слово передає свою міру невдоволення:

Якщо щось просто не подобається – неприємне .

Якщо викликає огиду – огидне , гидке , бридке .

Якщо людина страшенно дратує – осоружна , нестерпна , докучлива .

А якщо хочеться сказати про щось особливо відразливе – паскудне.

Цікаво, що саме слово "противний" в українській теж є. Словник української мови фіксує його зі значенням "дуже неприємний, огидний": можна сказати "противний запах", "противний холод", "противна людина".

Погода тут, як на злість, бридка, – іде сніг і зараз розтає, вітер противний, мокрий. (Леся Українка)

(Леся Українка) Противний піт заливав очі, а під серцем нудило, і голова йшла обертом. (Іван Багряний).

Крім того, "противний" має й інше значення:

той, хто не погоджується з чим-небудь, виступає проти чогось, не сприймає чогось, тобто – противник.

той, хто захищає інтереси, протилежні чиїм-небудь, ворожий комусь, чомусь.

протилежний бік, кінець чи край чогось.

який рухається назустріч кому-, чому-небудь, замість слова "зустрічний".

Тому варто звертати увагу і на контекст розмови або речення, коли ви зустрінете чи кажете це слово.

Цікаво! Схоже калькування зустрічаємо і зі словом "щурітса" – слово є у словниках, але має іншу вимову.

Тобто проблема не в самому слові "противний", а в тому, що розмовне "пратівний" – це вже зовсім інша історія про неправильну вимову.

Не так давно вірусився мем, у якому фігурувало це слово з умисним розтягуванням – "праатііівний", як реакція на не дуже вдалий комплімент. Тому у тих, хто його пам'ятає, слово викличе посмішку і характерну реакцію.

Тож якщо щось вас добряче дістало, не обов'язково мучитися з одним "пратівним". Українська дозволяє висловити невдоволення дуже точно – від простого "неприємний" до емоційного "осоружний".

Тож якщо "пратівний" уже проситься на язик – зупинімо його на півдорозі. Українська має чим його замінити. І не одним словом.