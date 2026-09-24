Иногда слово выдает свое происхождение не по значению, а по звучанию. "Пративный" – как раз из таких, поэтому рассказываем, как его сказать на украинском языке со ссылкой на "Горох".

Как сказать "пративный" на украинском?

Мокрые носки, надоедливый звук, горькие лекарства, погода и неприятные запахи, человек, который ужасно раздражает, – все это может вызвать одно короткое: "Фу, яке пратівне!" Вот только украинский язык в такой ситуации имеет гораздо больше возможностей.

Здесь целая коллекция более точных слов, и есть с чего выбирать – и каждое слово передает свою степень недовольства:

Если что-то просто не нравится – неприємне .

Если вызывает отвращение – огидне , гидке , бридке .

Если человек ужасно раздражает – осоружна , нестерпна , докучлива .

А если хочется сказать о чем-то особенно отвратительном – паскудне.

Интересно, что само слово "противный" в украинском языке тоже есть. Словарь украинского языка фиксирует его со значением "очень неприятный, отвратительный": можно сказать "противный запах", "противный холод", "противный человек".

Погода тут, як на злість, бридка, – іде сніг і зараз розтає, вітер противний, мокрий. (Леся Украинка)

(Леся Украинка) Противний піт заливав очі, а під серцем нудило, і голова йшла обертом. (Иван Багряный).

Кроме того, у слова "противный" есть и другое значение:

тот, кто не соглашается с чем-либо, выступает против чего-то, не принимает чего-то, то есть – противник.

тот, кто защищает интересы, противоположные чьим-либо, враждебный кому-то, чему-то.

противоположная сторона, конец или край чего-либо.

который движется навстречу кому-либо, чему-то, вместо слова "встречный".

Поэтому стоит обращать внимание и на контекст разговора или предложения, когда вы встретите или произносите это слово.

Интересно! Похожее калькирование встречаем и со словом "щуритса" – слово есть в словарях, но имеет другое произношение.

То есть проблема не в самом слове "противный", а в том, что разговорное "пративный" – это уже совсем другая история о неправильном произношении.

Так давно стал вирусным мем, в котором фигурировало это слово с умышленным растяжением – "праатииивный", как реакция на не очень удачный комплимент. Поэтому у тех, кто его помнит, это слово вызовет улыбку и характерную реакцию.

Так что если что-то вас сильно достало, не обязательно мучиться с одним "пративным". Украинский язык позволяет выразить недовольство очень точно – от простого "неприемний" до эмоционального "осоружний".

Поэтому, если "пративный" уже просится на язык – остановим его на полпути. В украинском языке есть чем его заменить. И не одним словом.