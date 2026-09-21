С глаголом "щуритися" мы имеем дело именно с таким случаем – он зафиксирован в украинском языке, но словари предлагают более точные и естественные эквиваленты. Рассказываем о них со ссылкой на "Горох".

Не "щуриться" – как сказать на украинском?

Солнце ударило в глаза – и мы невольно прищуриваем веки. Кто-то скажет: "Прищуриваюсь, потому что ничего не видно". Но есть ли слово "щуриться" в украинском языке?

Слово "щуритися" не выдумано и не является просто "неправильным" словом. Украинские словари его фиксируют. "Горох", например, приводит "щуриться" среди вариантов перевода слова "мружиться".

Однако в современной литературной речи, особенно когда речь идет о глазах, наиболее естественно на украинском языке сказать:

мружить глаза – мружитися;

жмурить глаза – жмуритися;

щулить глаза – щулитися.

Слово "мружитися" очень хорошо передает именно это действие: слегка прикрывать глаза веками, например от яркого света. В СУМ-20 дано простое определение: "мружить глаза; жмуриться".

И это не книжное слово, оторванное от живого языка. Оно прекрасно звучит в украинской литературе:

Например, у Олеся Гончара читаем: "Солнце бьет ей в глаза, она щурится и смеется".

А у Олеся Донченко: "В печи трещали дрова, кот щурился на огонь..."

Жмуритися – это тоже прикрывать или закрывать глаза. Это слово может иметь и другие значения, например в названии детской игры "жмурки", когда одному из игроков завязывают глаза. В словаре к "Энеиде" Котляревского, например, можно встретить выражение "жмуриться по углам", которое объясняется как игра в "пижмурки".

Вспомните детский стишок:

"Жмурки-піжмурки смішні

У звірят і комашні.

Жук-жучище жмуриться,

Жмуристься не журиться.

Жабка он де – в жаборині,

А журавка – в журавлині."

Щулитися – тоже может относиться к глазам, но имеет более широкое значение: можно щулиться (сгибаться, сжиматься, горбиться от чего-то) от холода, страха, боли, а глаза – щулить, сужая их. А животные – щулят уши, то есть прижимают их к голове.

Обратите внимание! Ранее мы писали о том, как сказать по-украински слово "заблуждение"! У него есть несколько более интересных и точных соответствий.

Но если вам нравится "щуриться", обратите внимание на окончание – не "щуритса". Интересно , что современные редакторы правописания обозначают это слово как ошибку.

Поэтому "щуриться" в украинском языке зафиксировано, но когда речь идет о глазах, у нас есть прекрасные естественные слова – мружитися, жмуритися, щулитися. А проще всего на свете сказать: "Мружся!"

Иногда самые интересные языковые открытия – это не поиск "запретного" слова, а возможность увидеть, сколько точных слов уже есть в украинском языке для одного обычного действия.