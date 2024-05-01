Фінансування майстерень у профтехах збільшили до майже 550 мільйонів

В Україні продовжують оновлювати майстерні у профтехах. Цього разу уряд ще збільшив фінансування на цю мету.

Так, у межах проєкту #100майстерень оновлять ще 16 майстерень. Вони мають допомогти охочим опанувати професії для відбудови країни.

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Кабмін додав майже 50 мільйонів профтехам

Уряд виділив додатково 49 мільйонів гривень на трансформацію профтехів. Ремонтні роботи в закладах освіти стартують уже наприкінці весни.

Проєкт #100майстерень – програма для створення сучасних навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. У 2024 році в державному бюджеті на це було передбачено 500 мільйонів гривень, а сьогодні уряд перерозподілив додатково ще 49 мільйонів. За ці кошти буде сумарно оновлено 88 нових майстерень. Решту буде створено у співпраці з міжнародними партнерами,

– кажуть у Міносвіти України.

Очільник відомства Оксен Лісовий розповів, що додаткові інвестиції у професійну освіту – ще один важливий крок для відновлення країни. Він наголошує, що завдяки проєкту не просто оновлюють навчальні простори, а створюють міцний фундамент для відбудови і розвитку.

Кожна оновлена майстерня дозволить тисячам студентів здобути потрібні знання та навички, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці,

– вважає Лісовий.

І додає, що проєкт також допоможе надати робочі місця не тільки для молодих випускників профтехів, але й для дорослих, а саме – переселенців та ветеранів.

У таких майстернях, за словами міністра, буде можливість навчатися за короткостроковими програмами: за 3 – 6 місяців людина зможе опанувати професію з нуля.