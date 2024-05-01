Так, в рамках проекта #100мастерских обновят еще 16 мастерских. Они должны помочь желающим овладеть профессиями для восстановления страны.

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Кабмин добавил почти 50 миллионов профтехам

Правительство выделило дополнительно 49 миллионов гривен на трансформацию профтехов. Ремонтные работы в учебных заведениях стартуют уже в конце весны.

Проект #100мастерских – программа для создания современных учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования. В 2024 году в государственном бюджете на это было предусмотрено 500 миллионов гривен, а сегодня правительство перераспределило дополнительно еще 49 миллионов. За эти средства будет суммарно обновлено 88 новых мастерских. Остальные будут созданы в сотрудничестве с международными партнерами,

– говорят в Минобразования Украины.

Глава ведомства Оксен Лисовой рассказал, что дополнительные инвестиции в профессиональное образование – еще один важный шаг для восстановления страны. Он отмечает, что благодаря проекту не просто обновляют учебные пространства, а создают прочный фундамент для восстановления и развития.

Каждая обновленная мастерская позволит тысячам студентов получить необходимые знания и навыки, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда,

– считает Лисовой.

И добавляет, что проект также поможет предоставить рабочие места не только для молодых выпускников профтехов, но и для взрослых, а именно – переселенцев и ветеранов.

В таких мастерских, по словам министра, будет возможность учиться по краткосрочным программам: за 3 – 6 месяцев человек сможет овладеть профессией с нуля.