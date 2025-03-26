У 35 вишах України відбулися вибори ректора

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що оновлюють управління в закладах вищої освіти. Вже у 35 вишах, підпорядкованих відомству, провели вибори ректора протягом останніх двох років.

У 28 з них обрані кандидати обійматимуть посаду ректора вперше. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Два роки на посаді: як виконує свої освітні обіцянки міністр Оксен Лісовий

Які зміни відбулися у сфері вищої освіти

Ще 3 заклади вищої освіти долучили до експерименту з посилення повноважень наглядових рад. У цих університетах передбачають проведення конкурсу на посаду керівника закладу в травні 2025 року.

У МОН також розповіли, які ще зміни відбулися у системі вищої освіти за два останні роки. У відомстві акцентували на підвищенні якості і конкурентоспроможності сфери.

Уможливили впровадження індивідуальних освітніх траєкторій – студенти зможуть самостійно регулювати строки навчання, обирати більше предметів у межах освітньої програми, визначати спеціальність після декількох місяців навчання, а не одразу під час вступу, а також вільно переривати навчання, відраховуватися і поновлюватися на навчанні, зокрема в іншому університеті,

– повідомили у МОН.

І розповіли, що також запровадили першу в Україні систему грантової підтримки студентів, якою скористалося понад 13 тисяч осіб. Тепер студенти можуть навчатися у тих закладах освіти, яких хочуть.

Модернізуємо мережу ЗВО задля підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти. Реорганізували 10 закладів вищої освіти, кожен з яких отримає $1,5 мільйона інвестицій,

– додали у МОН.

Раніше ми інформували, що Львівська політехніка отримала нового ректора. Вперше цей виш очолить жінка.