15-річна киянка вразила всю Україну знанням французької мови

15-річна учениця Київського ліцею №49 Таїсія Федорова вразила знанням французької мови. Вона успішно склала міжнародний іспит DALF C2.

При цьому отримала найвищий рівень володіння французькою мовою за Загальноєвропейською шкалою мовної компетентності (CEFR). Про це повідомила у фейсбуці очільниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

Який рівень знання французької мови має дівчина

Національний Реєстр Рекордів визнав Таїсію наймолодшою українкою, яка офіційно підтвердила рівень C2 з французької,

Окрім того, ще 14-річною юна рекордсменка склала Cambridge B2 First (FCE) з оцінкою Grade A, яка відповідає рівню C1 за CEFR.

Французьку мову Таїсія вивчає із шести років. Але дівчина не обмежується вивченням мов – майже з того самого віку займається програмуванням.

Дівчинка опанувала 3D-графіку та UX/UI-дизайн, а зараз навчається за програмою Fullstack Development і розробляє вебзастосунки повного циклу – від інтерфейсу до серверної частини й баз даних,

– повідомила Вєтрова.

Серед проєктів Таїсії – застосунок для аналізу репозиторіїв (спеціальних сховищ – ред.) коду з інтерактивною візуалізацією зв'язків між файлами. Також вона брала участь у командних проєктах, де виконувала роль керівника.

Окремо дівчина завершила курс CS50x від Гарвардського університету, присвячений основам комп'ютерних наук. Школярка отримала максимальні бали за всі завдання.

Наразі Таїсія планує опанувати розробку штучного інтелекту. А серед її захоплень поза навчанням – швидкісне складання кубика Рубіка.