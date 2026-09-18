При этом она получила наивысший уровень владения французским языком по Общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Об этом сообщила в фейсбуке руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Какой уровень владения французским языком у девушки

Национальный реестр рекордов признал Таисию самой молодой украинкой, официально подтвердившей уровень C2 по французскому языку,

Кроме того, еще в 14 лет юная рекордсменка сдала экзамен Cambridge B2 First (FCE) с оценкой Grade A, что соответствует уровню C1 по CEFR.

Французский язык Таисия изучает с шести лет. Но девушка не ограничивается изучением языков – почти с того же возраста занимается программированием.

Девочка освоила 3D-графику и UX/UI-дизайн, а сейчас обучается по программе Fullstack Development и разрабатывает веб-приложения полного цикла – от интерфейса до серверной части и баз данных,

– сообщила Ветрова.

Среди проектов Таисии – приложение для анализа репозиториев (специальных хранилищ – ред.) кода с интерактивной визуализацией связей между файлами. Также она участвовала в командных проектах, где выполняла роль руководителя.

Кроме того, девушка прошла курс CS50x от Гарвардского университета, посвященный основам компьютерных наук. Школьница получила максимальные баллы за все задания.

Сейчас Таисия планирует освоить разработку искусственного интеллекта. А среди ее увлечений вне учебы – скоростная сборка кубика Рубика.