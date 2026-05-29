Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в фейсбуке. И добавила, что САЕ (Cambridge English: Advanced) – это "черный пояс" по английскому.

Что известно о рекорде?

Ветрова говорит, что этот уровень обычно "штурмуют" студенты иностранных вузов или те, кто планирует бизнес-карьеру в Лондоне.

И добавляет, что такой уровень владения языком дает возможность свободно разговаривать на научные, технические, узкопрофессиональные темы, распознавать скрытый смысл и тончайшие языковые нюансы.

Кембриджский экзамен Настя сдала блестяще, получив 198 баллов из 210 возможных: фактически на грани С2,

– отметила она.

Ветрова также говорит, что рекорд Анастасии Коноховой "Самая молодая украинка, которая подтвердила уровень знаний английского языка на уровне С1 по шкале САЕ" устанавливает новые стандарты для украинской молодежи: быть глобальными, говорить с миром наравне и не ждать совершеннолетия, чтобы стать профессионалом.

Кто был лидером до этого?

Ветрова также сообщила, что до сих пор лидерство в этой категории держала черновчанка Ольга Товстуха.

Она официально подтвердила такой уровень английского языка (С1) в возрасте 14 лет.

Все же новая рекордсменка сумела "подвинуть" этот результат почти на год, официально став самой молодой обладательницей сертификата такого уровня в Украине.