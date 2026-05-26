"Результат лучше": украинец рассказал о преимуществах обучения на международном бакалавриате

Детали юный ученый из Львова рассказал в интервью 24 Каналу. Также рассказал об отличиях с нашей системой образования. Смотрите также "Для них это что-то из другого мира": украинец сравнил жизнь в Японии и Украине Что говорит Дарий о международном образовании?

Парень учится на международном бакалавриате. Эту программу используют во многих школах по всему миру. По его словам, она очень отличается от украинской, и в лучшую сторону.

Самое большое отличие – в количестве эссе, которые нас заставляют писать. Здесь все гуманитарные предметы построены на эссе. Мой экзамен по английскому языку будет таким: мне предложат какой-то отрывок текста – из рекламы или комикс, например, – и скажут идентифицировать различные авторские приемы, средства и проанализировать, какое это имеет влияние на читателя и почему,

– рассказал он.

И добавил, что абсолютно в каждой сфере, на каждом предмете учат анализировать. А по естественным наукам здесь очень много лабораторных работ.

В украинской школе нас просто заставляют изучить теорию, а результат лучше, когда ты учишься анализировать,

– признался ученик.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Смотрите также "Советую начинать учить английский как можно скорее": юный гений дал ценный совет подросткам

Стоит ли самому выбирать предметы для обучения?

Кузьминский говорит: очень важно, что можно выбирать предметы для обучения. Скоро такая опция появится и в старшей школе в Украине.

И это невероятно важный аспект, ведь нет смысла заставлять кого-то учить то, что он никогда не будет в жизни использовать,

– уточнил он.

И добавил, что в украинской школе изучал 9 – 20 предметов. Говорит, что ни в одном не углублялись в теорию или практику так, как сейчас. В Японии он изучает шесть предметов. До того их сам сознательно выбрал.

Смотрите также Как поступить в Гарвард и Оксфорд: юный украинский гений поделился секретом

Часто ли задают домашние задания?

Парень также рассказал, что домашних заданий задают ему очень немного. И в основном никто не проверяет их выполнение. Но это подготовка к годовой научной проверке по каждому предмету.

А вот эссе, презентации все проверяют на любой фактор искусственного интеллекта. Если находят, заставляют полностью переписать работу,

– признается он.

И добавляет: с этим строго. Хотя и учат использовать ИИ в различных ситуациях. В частности, чтобы найти или проанализировать определенную информацию.