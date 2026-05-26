"Результат кращий": українець розповів про переваги навчання на міжнародному бакалавраті

Деталі юний науковець зі Львова розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Також розповів про відмінності з нашою системою освіти.
Що каже Дарій про міжнародну освіту?
Хлопець вчиться на міжнародному бакалавраті. Цю програму використовують у багатьох школах по всьому світові. За його словами, вона дуже відрізняється від української, і в кращий бік.
Найбільша відмінність – у кількості есе, які нас змушують писати. Тут всі гуманітарні предмети побудовані на есе. Мій екзамен з англійської мови буде таким: мені запропонують якийсь уривок тексту – з реклами чи комікс, наприклад, – і скажуть ідентифікувати різні авторські прийоми, засоби та проаналізувати, який це має вплив на читача і чому,
– розповів він.
І додав, що абсолютно в кожній сфері, на кожному предметі вчать аналізувати. А з природних наук тут дуже багато лабораторних робіт.
В українській школі нас просто змушують вивчити теорію, а результат кращий, коли ти вчишся аналізувати,
– зізнався учень.
Чи варто самому обирати предмети для навчання?
Кузьмінський каже: дуже важливо, що можна обирати предмети для навчання. Скоро така опція з'явиться і у старшій школі в Україні.
І це неймовірно важливий аспект, адже немає сенсу змушувати когось вчити те, що він ніколи не буде в житті використовувати,
– уточнив він.
І додав, що в українській школі вивчав 9 – 20 предметів. Каже, що у жодному не заглиблювалися в теорію чи практику так, як зараз. У Японії він вивчає шість предметів. До того їх сам свідомо вибрав.
Чи часто задають домашні завдання?
Хлопець також розповів, що домашніх завдань задають йому дуже небагато. І здебільшого ніхто не перевіряє їхнє виконання. Але це підготовка до річної наукової перевірки з кожного предмета.
А от есе, презентації всі перевіряють на будь-який чинник штучного інтелекту. Якщо знаходять, змушують повністю переписати роботу,
– зізнається він.
І додає: з цим строго. Хоча і вчать використовувати ШІ в різних ситуаціях. Зокрема, щоб знайти чи проаналізувати певну інформацію.