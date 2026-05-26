"Результат кращий": українець розповів про переваги навчання на міжнародному бакалавраті

Деталі юний науковець зі Львова розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Також розповів про відмінності з нашою системою освіти. Дивіться також "Для них це щось з іншого світу": українець порівняв життя у Японії та Україні Що каже Дарій про міжнародну освіту?

Хлопець вчиться на міжнародному бакалавраті. Цю програму використовують у багатьох школах по всьому світові. За його словами, вона дуже відрізняється від української, і в кращий бік.

Найбільша відмінність – у кількості есе, які нас змушують писати. Тут всі гуманітарні предмети побудовані на есе. Мій екзамен з англійської мови буде таким: мені запропонують якийсь уривок тексту – з реклами чи комікс, наприклад, – і скажуть ідентифікувати різні авторські прийоми, засоби та проаналізувати, який це має вплив на читача і чому,

– розповів він.

І додав, що абсолютно в кожній сфері, на кожному предметі вчать аналізувати. А з природних наук тут дуже багато лабораторних робіт.

В українській школі нас просто змушують вивчити теорію, а результат кращий, коли ти вчишся аналізувати,

– зізнався учень.

Чи варто самому обирати предмети для навчання?

Кузьмінський каже: дуже важливо, що можна обирати предмети для навчання. Скоро така опція з'явиться і у старшій школі в Україні.

І це неймовірно важливий аспект, адже немає сенсу змушувати когось вчити те, що він ніколи не буде в житті використовувати,

– уточнив він.

І додав, що в українській школі вивчав 9 – 20 предметів. Каже, що у жодному не заглиблювалися в теорію чи практику так, як зараз. У Японії він вивчає шість предметів. До того їх сам свідомо вибрав.

Чи часто задають домашні завдання?

Хлопець також розповів, що домашніх завдань задають йому дуже небагато. І здебільшого ніхто не перевіряє їхнє виконання. Але це підготовка до річної наукової перевірки з кожного предмета.

А от есе, презентації всі перевіряють на будь-який чинник штучного інтелекту. Якщо знаходять, змушують повністю переписати роботу,

– зізнається він.

І додає: з цим строго. Хоча і вчать використовувати ШІ в різних ситуаціях. Зокрема, щоб знайти чи проаналізувати певну інформацію.