Об этом юный ученый из Львова рассказал в интервью 24 Каналу. Также он уточнил, что могла бы позаимствовать у японцев наша страна.

Чем отличаются Украина и Япония?

Парень говорит: украинцы думают, что Япония – уже на 200 лет впереди. Если же взглянуть не на столицу, а на отдаленные уголки, то понимаешь: Украина не настолько позади.

У нас, например, довольно развитая банковская система, в частности Дия. Для них это что-то из другого мира. Здесь все держится на наличных. Есть много магазинов, в которых ты можешь оплатить товары только наличными. Во всех поездах выдают бумажный билет, чтобы ты его закомпостировал,

– сообщил Кузьминский.

Однако, по его словам, система транспорта в Японии невероятно сильно развита.

Как работает система транспорта в Японии?

Парень признался, что хотел бы видеть такую систему в Украине.

Поезда здесь не опаздывают ни на минуту. Даже в селах. Это тоже очень удивляет. За минуту опоздания они чуть ли не на коленях просят прощения. Японцы также планируют запустить поезда, которые будут ездить со скоростью 600 километров в час,

– заметил ученик.

И добавил, что за час вы можете проехать пол Японии. Однако его удивляет контраст скорости поездов и того, что надо покупать только бумажный билет. Но большинство японцев выбирает поезд, потому что добраться до пункта назначения можно быстрее, чем самолетом.

Билет на скоростной поезд, например, на расстояние 150 километров, стоит здесь около 1,5 тысячи гривен,

– уточнил он.

Скоростные японские поезда / Фото из Википедии

В какой области – огромный прогресс?

Студента также поразила медицина в Японии. Говорит: там – большой прогресс. Даже наши украинские медики приезжали сюда учиться. Признается что эта система здравоохранения ему нравится больше.

Они помогают, но не спешат. То есть, если не видят необходимости вмешиваться в организм, не будут делать этого. Частная медицина здесь довольно доступна,

– говорит Дарий.

И добавил, что японцы не пренебрегают своим здоровьем.