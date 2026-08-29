Не "1 сентября": как правильно назвать праздник и первый день осени

"1 сентября" – фраза, которую еще можно услышать накануне начала учебного года. Но на украинском языке первый день осени называется совсем по-другому.

И здесь речь идет не только о переводе, но и об интересной истории самого слова "вересень", о чем рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "сентября", а "вересня" – почему именно так?

"1 сентября" – и в воображении сразу школа, букет цветов, праздничная форма и первый звонок. Но если мы говорим на украинском, эта знакомая фраза будет звучать иначе. На украинском правильно говорить – "1 вересня".

Название "сентябрь" является русским, а "сентября" – его разговорная форма, которая не соответствует украинской литературной норме.

В украинском языке девятый месяц года – "вересень", а значит:

"1 вересня – День знань";

"діти повертаються до школи 1 вересня";

"зустрінемося на початку вересня".

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Откуда взялось слово "вересень"?

Название месяца связано со словом "вереск" – растением, которое цветет именно в конце лета – в начале осени. То есть украинское название буквально связано с природой и сезонными изменениями.

Интересно! Вереск – невысокий вечнозеленый куст с мелкими розово-фиолетовыми цветами. В древности его цветение было настолько заметным признаком этого периода, что от названия растения образовалось и название месяца – "вересень".

Верес / Magnifik

Кстати, украинское название не является исключением: названия некоторых других месяцев также связаны с природными явлениями, растениями или сезонными работами. Например, "листопад" – с опадением листьев, а "квитень" – с цветением растений.

А почему в других языках "сентябрь"?

Здесь интересная история. Названия месяцев "сентябрь", "октябрь", "ноябрь", "декабрь" происходят из латыни.

Латинское septem означало "семь". "September" когда-то был седьмым месяцем года, ведь в древнеримском календаре год начинался с марта. Со временем календарь изменился, а название осталось. И русский язык перенял латинскую модель названий месяцев, хотя дата начала нового года со временем сдвинулась.

Украинская же традиция пошла другим путем и сохранила собственные народные названия месяцев, связанные с природой.

Поэтому запомним: не "1 сєнтября" и не "1 сентября", а – "1 вересня". А если хочется говорить особенно красиво, можно сказать: "перший день вересня", "початок вересня", "на початку осені".

Украинский язык имеет собственное название для этого месяца – и в нем даже спрятана маленькая подсказка от природы: верес. Говорите на украинском!