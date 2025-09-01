В Киевском лицее №2 имени Героя Украины Вячеслава Ерко защитники неба 1 сентября открыли праздничную линейку по случаю Дня знаний. Воины 40–й бригады тактической авиации "Призрак Киева" и воздушного командования "Центр" подарили школе знаковый сувенир и мощный оберег - мотивационный флаг бригады "Призраков".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на бригаду. Воины говорят, что в этом флаге – сила и дух нашей авиации, нашей несокрушимости и свободы.

Почему подарок особенный?

В центре знамени – образ, символизирующий призрака с выразительным силуэтом истребителя МиГ-29 в носовой части.

На флаге – два цвета: "темно-синий" – символизирует грозовое небо, в котором наши призраки ведут воздушные бои и побеждают, и "черный" – страх врагов, которые боятся появления в небе мужественных украинских летчиков,

– рассказала начальница группы гражданско-военного сотрудничества 40 БрТА "Призрак Киева", старший лейтенант Юлия.

"Призраки Киева" подарили мощный оберег первоклассникам: фото

Также для детей старших классов военнослужащие провели урок патриотического воспитания, где рассказали о преимуществах службы в Воздушных Силах и особенностях профессии летчика – одной из самых востребованных и высокооплачиваемых военных специальностей в настоящее время.

