У Київському ліцеї №2 імені Героя України В'ячеслава Єрка захисники неба 1 вересня відкрили святкову лінійку з нагоди Дня знань. Воїни 40–ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" та повітряного командування "Центр" подарували школі знаковий сувенір і потужний оберіг – мотиваційний прапор бригади "Привидів".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на бригаду. Воїни кажуть, що у цьому прапорі – сила і дух нашої авіації, нашої незламності і свободи.

Чому подарунок особливий?

У центрі стяга – образ, що символізує привида з виразним силуетом винищувача Міг-29 в носовій частині.

На прапорі – два кольори: "темно-синій" – символізує грозове небо, в якому наші привиди ведуть повітряні бої і перемагають, і "чорний" - страх ворогів, які бояться появи в небі мужніх українських льотчиків,

– розповіла начальниця групи цивільно-військового співробітництва 40 БрТА "Привид Києва", старший лейтенант Юлія.

"Привиди Києва" подарували потужний оберіг першокласникам: фото

Також для дітей старших класів військовослужбовці провели урок патріотичного виховання, де розповіли про переваги служби в Повітряних Силах і особливості професії льотчика – однієї з найбільш потрібних і високооплачуваних військових спеціальностей на даний час.

