"Привиди Києва" подарували потужний оберіг першокласникам столиці
- Захисники неба 1 вересня подарували Київському ліцею №2 мотиваційний прапор бригади "Привидів", що символізує силу української авіації та незламність.
- Військовослужбовці провели урок патріотичного виховання та розповіли про переваги служби в Повітряних Силах для старших класів.
У Київському ліцеї №2 імені Героя України В'ячеслава Єрка захисники неба 1 вересня відкрили святкову лінійку з нагоди Дня знань. Воїни 40–ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" та повітряного командування "Центр" подарували школі знаковий сувенір і потужний оберіг – мотиваційний прапор бригади "Привидів".
Про це інформує 24 Канал з посиланням на бригаду. Воїни кажуть, що у цьому прапорі – сила і дух нашої авіації, нашої незламності і свободи.
Чому подарунок особливий?
У центрі стяга – образ, що символізує привида з виразним силуетом винищувача Міг-29 в носовій частині.
На прапорі – два кольори: "темно-синій" – символізує грозове небо, в якому наші привиди ведуть повітряні бої і перемагають, і "чорний" - страх ворогів, які бояться появи в небі мужніх українських льотчиків,
– розповіла начальниця групи цивільно-військового співробітництва 40 БрТА "Привид Києва", старший лейтенант Юлія.
"Привиди Києва" подарували потужний оберіг першокласникам: фото
Також для дітей старших класів військовослужбовці провели урок патріотичного виховання, де розповіли про переваги служби в Повітряних Силах і особливості професії льотчика – однієї з найбільш потрібних і високооплачуваних військових спеціальностей на даний час.
