Украинские школьники завоевали 24 награды на международных олимпиадах по шести предметам
Украинские школьники завершили сезон международных олимпиад, завоевав 24 награды по шести учебным дисциплинам. Всего 27 участников завоевали четыре золотые, 13 серебряных, 5 бронзовых медалей и 2 почетных награды.
Об этом говорится в сообщении Малой академии наук Украины.
Какие предметы принесли больше всего наград?
Самые высокие награды – золотые медали – украинцы завоевали в четырех дисциплинах: физике, химии, математике и информатике.
Отдельным достижением отличилась сборная по биологии на Международной биологической олимпиаде IBO. Все четверо украинских участников завоевали 3 серебряные и одну бронзовую медаль, что стало лучшим результатом страны на этих соревнованиях за последние 20 лет.
География победителей и поддержка наставников
Олимпийские команды объединили талантливых учащихся из разных уголков Украины. Среди них представители как больших областных центров – Киева, Харькова, Днепра, Львова, Одессы, Ужгорода и Хмельницкого, так и других населенных пунктов – Коломыи, Вишневого, Барышевки и Голятина.
Президент Малой академии наук, академик НАН Станислав Довгий, подчеркнул особое значение этих побед для государства.
В этом году мы добились поистине впечатляющего результата! Наши ученики продемонстрировали не только глубокие знания, но и умение упорно трудиться, ставить перед собой амбициозные цели и достигать их. Каждая из этих побед имеет особое значение для участников и, уверен, станет для них важной мотивацией на дальнейшем профессиональном пути,
– отметил Станислав Довгий, президент Малой академии наук, академик НАН.
Руководитель Малой академии наук также отметил весомый вклад всего образовательного и научного сообщества в этот результат. По его словам, каждая медаль – это результат многолетней подготовки и совместной работы учащихся, их наставников, учителей, ученых, родителей и команды МАН.
Именно благодаря такому слаженному сотрудничеству украинские школьники в очередной раз демонстрируют, что могут успешно конкурировать на самом высоком международном уровне.
Украинские школьники завоевали награды на международных олимпиадах: смотрите фото
Ранее мы рассказывали, что команда выпускников Львовской политехники представила собственное видение атомной электростанции, какой она могла бы стать в 2100 году, и победила во всеукраинском конкурсе, организованном Украинским ядерным обществом.
Авторы предложили разместить будущую АЭС в Николаеве и использовать для нее реакторы типа AP1000. В то же время проект предусматривает сочетание энергетического объекта с экологическими и аграрными решениями, в частности создание градирни, которую можно использовать как теплицу для выращивания растений.
Первое место в конкурсе "Концепт-дизайн: атомный объект 2100" заняла команда Натальи Гончар, Виталия Бигуна и Ирины Чомко. Над концепцией они работали под руководством доцента Львовской политехники Леонида Вознюка.