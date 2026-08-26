Про це йдеться у повідомленні Малої академії наук України.

Які предмети принесли найбільше нагород?

Найвищі нагороди золотого ґатунку українці вибороли у чотирьох дисциплінах – фізиці, хімії, математиці та інформатиці.

Окремим досягненням відзначилася збірна з біології на Міжнародній біологічній олімпіаді IBO. Усі четверо українських учасників здобули 3 срібні та одну бронзову медаль, що стало найкращим результатом країни на цих змаганнях за останні 20 років.

Географія переможців та підтримка наставників

Олімпійські команди об'єднали талановитих учнів із різних куточків України. Серед них представники як великих обласних центрів – Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Одеси, Ужгорода та Хмельницького, так і інших населених пунктів – Коломиї, Вишневого, Баришівки та Голятина.

Президент Малої академії наук, академік НАН Станіслав Довгий, підкреслив особливе значення цих перемог для держави.

Цьогоріч маємо справді вражаючий результат! Наші учні продемонстрували не лише глибокі знання, а й уміння наполегливо працювати, ставити перед собою амбітні цілі та досягати їх. Кожна з цих перемог має особливе значення для учасників і, впевнений, стане для них важливою мотивацією на подальшому професійному шляху,

– висловився Станіслав Довгий, президент Малої академії наук, академік НАН.

Керівник Малої академії наук також відзначив вагомий внесок всієї освітньої та наукової спільноти у цей результат. За його словами, кожна медаль – це результат багаторічної підготовки та спільної роботи учнів, їхніх наставників, учителів, науковців, батьків і команди МАН.

Саме завдяки такій злагодженій співпраці українські школярі вкотре демонструють, що можуть успішно конкурувати на найвищому міжнародному рівні.

Українські школярі здобули нагороди на міжнародних олімпіадах: дивіться фото

Раніше ми розповідали, що команда випускників Львівської політехніки представила власне бачення атомної електростанції, якою вона могла б стати у 2100 році, та перемогла у всеукраїнському конкурсі, організованому Українським ядерним товариством.

Автори запропонували розмістити майбутню АЕС у Миколаєві й використати для неї реактори типу AP1000. Водночас проєкт передбачає поєднання енергетичного об'єкта з екологічними та аграрними рішеннями, зокрема створення градирні, яку можна використовувати як теплицю для вирощування рослин.

Перше місце в конкурсі "Концепт-дизайн: атомний об'єкт 2100" виборола команда Наталії Гончар, Віталія Бігуна та Ірини Чомко. Над концепцією вони працювали під керівництвом доцента Львівської політехніки Леоніда Вознюка.