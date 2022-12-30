Только не "с наступающим": как правильно говорить по-украински о праздновании Нового года

Новый 2023 год – уже на пороге. Однако даже в такое тяжелое для Украины время не стоит забывать поздравлять друг друга и желать добра и победы правильным украинским.

Довольно часто мы слышим неправильные формы приветствий, в которых преобладает суржик. Так что 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает давать вам полезные языковые советы.

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Как говорить правильно

В восьмой подборке нашего цикла предлагаем вам слова и словосочетания, которые следует употреблять, когда говорите о Новом году, праздновании и приветствии. Но для начала небольшое напоминание.

подарки – подарки (укр. подарунки);

приготовил – приготовил (укр. приготував);

праздник – праздник (укр. свято);

Не забывайте: если вы хотите удивить своих родных и близких, то можете им "приготовить подарки" по случаю "праздника", а не "приготовить подарки" по случаю "праздника" (укр. "приготувати подарунки з нагоди свята").

наступающий – грядущий (укр. прийдешній);

новый – новый;

Также в канун праздника часто слышим поздравления: "С наступающим Новым годом!", "С наступающим вас!" Но порядочным украинцам не следует употреблять такие некрасивые формы новогодних поздравлений. Так что запомните: Новый год ни на что и ни на кого не наступает, он – грядущий! Новый год приходит и наступает. Так что правильно говорить: "С наступающим Новым годом!", "С предновогоднем!".

При этом имейте в виду, что он Новый, а не НОвый.

Поздравлять родных и близких, кстати, тоже можно.

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бегущий – этот;

подводить итоги – подводить (укр. підбивати) итоги;

следующий – следующий (укр. наступний);

Если вы уже запомнили эти красивые правильные поздравления, можете смело подводить итоги этого года и загадывать желания на следующий. Но не забывайте, что итоги вы "подводите" (укр. підбивати), а "подводить" можете карандашом глаза, когда готовитесь к празднику.

Также провожаете "этот", а не "бегущий" год и загадываете желание на" следующий" (укр. наступний), а не "следующий".

зимний – зимний (укр. зимовий);

елка – елка (укр. ялинка);

Современному украинскому языку активные причастия настоящего времени вообще не присущи . То есть причастия, оканчивающиеся на -ячий, -ячий, учитель, -ючий.

Также надеемся, что вы уже во время этих зимних праздников установили дома елку, чтобы не радовать россиян-врагов. Но даже когда радуетесь грядущему празднику, не будьте януковичами). Не забывайте, что украинцы устанавливают елку (укр. ялинку), а не " елку" во время "зимних", а не "зимних" (укр. зимових) праздников.



Янукович и его "елка" / фото: Украинская неделя

При этом помните, что слово "зимний" (укр. зимний), который является синонимом "холодный", также смело можно употреблять.

благополучие – счастье;

благополучный – счастливый;

давать добро – одобрять, соглашаться;

Следовательно, искренне одобряйте, если ваши родные решили избавиться от суржика и русского языка и желают вам благополучия (укр. щастя) и счастливого следующевого года. Но не соглашайтесь, если вам желают "благополучие" и "благополучного" года. При этом именно "одобряйте", а не "давайте добро".