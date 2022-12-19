24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает давать вам полезные языковые советы. Вы же их обязательно запомните и сделайте ваш язык чище. Не стоит засорять ее всяким российским хламом.

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Почему стоит забыть про Деда Мороза

Дед Мороз – Святой Николай;

Во время полномасштабной войны России против Украины довольно актуален вопрос: "А кто же приносит всем вежливым украинским детям подарки: Святой Николай или Дед Мороз?". Если украинцы активно избавляются от пророссийских традиций, то стоит забыть и о Деде Морозе.

Помните! Подарки малышей в Украине приносит Святой Николай. Он был реальным человеком и при жизни творил много добра. Потому его и называют Святым. Дед Мороз – вымышленный персонаж, навязанный в советские времена к Новому году.

Как говорить правильно

В седьмой подборке нашего цикла предлагаем вам слова и словосочетания, которые следует употреблять, когда говорите о Дне Святого Николая и подарках.

Но в начале напомним, что 19 декабря в Украине – праздник (укр. свято) Николая, а не праздник. Однако не забывайте: в украинском языке есть хорошее разговорное слово "празник ". Не забыли про слова колядки "А тот первый празник – Рождество Христово"?

подарки (укр. подарунки) – подарки;

приготовил (укр. приготував) – приготовил;

подушка – подушка;

Итак, если ваш ребенок был послушным, Святой Николай обязательно приготовил для него подарок. И уже утром 19 декабря малыши найдет его (подарок, – ред.) под подушкой.

При этом помните: Николай "приготовил подарок" (укр. "приготував подарунок"). А также лучше говорите не "подУшка", а "пОдушка".

Обратите внимание! Исторически украинскому языку присуще акцент на префиксе в приставочных словах. Однако вследствие искусственного сближения русского и украинского языков с 1930 – х годов в дальнейших изданиях словарей украинскую систему акцент существенно изменяли. И "рекомендовали" говорить "подУшка", а не "пОдушка". Хотя сейчас в соответствии с литературной нормой верны оба варианты акцента: пОдушка и подУшка.

письмо (укр. лист) – письмо;

намекать (укр. натякати) – намекать;

помнить (укр. пам'ятати) – помнить;

Однако Святой Николай не всегда может знать и помнить, какой подарок хочет ваш ребенок. Поэтому малышам стоит накануне праздника написать письмо Николаеву. И в нем намекнуть, что именно Святому следует положить под подушку.

Но не забывайте: писать надо "письмо" (укр. лист) и "намекать" (укр. натякати) о "подарках (укр. подарунках), ведь Николай может не все "помнить" (укр. пам'ятати).

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игрушка (укр. іграшка) – игрушка;

кукла (укр. лялька) – кукла;

Следовательно, Святой Николай будет знать, кому принести игрушки, в частности куклы, кому – красивый наряд, кому – сладости. Главное, чтобы не "игрушки" и "куклу".

оскорбительно (укр. образливо)– оскорбительно;

малыш (укр. малюк) – малыш;

Но если ваш малыш весь год был озорником, то вместо подарка может получить резку. И именно "малыш" (укр. малюк), но ни в коем случае – не "малыш". Поэтому деткам следует не забывать, что нужно быть вежливыми, чтобы потом не было обидно (укр. образливо).

Следовательно будьте вежливы: забудьте о суржике – и Святой Николай обязательно принесет вам желанный подарок!