Светлых вам праздников: как правильно говорить по-украински о Рождестве и Святвечере
Даже несмотря на войну и террор России, украинцы в кругу семьи 6 января сядут к столу и будут отмечать Святвечер. А уже 7 января будут праздновать Рождество Христовое.
Однако даже в такой светлый праздник, хоть и при свечах, не стоит засорять свой язык суржиком. Так, 24 Канал в рамках образовательной рубрики Антисуржик. Говори на украинском правильно в канун Рождества продолжает предоставлять вам полезные языковые советы.
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Как говорить правильно
В девятой подборке нашего цикла расскажем вам, какие слова и словосочетания следует употреблять и как их подчеркивать, когда говорите о праздновании Рождества. Но для начала небольшое напоминание.
праздник (укр. свято) – праздник;
новый (укр. новИй) – новый;
елка (укр. ялинка) – елка;
готовить (укр. готувати) – готовить.
Прежде всего помните, что вы готовитесь к празднику (укр. до свята), а не праздника. Дома у уже новому (укр. новОму) году украшена елка (укр. ялинка), а не елка, а вы готовите (укр. готуєте), а не готовите на Святый вечер 12 блюд.
Ведь первый праздник (укр. празник) – Рождество Христово – уже на пороге.
вечеря – ужин;
звезда – звезда (укр. звізда) – звезда (укр. зірка);
Итак, когда взошла первая звезда на небе, вся ваша семья собирается на Святый ужин. И ни в коем случае не взошла звезда (укр. зірка), поэтому вы сели" ужинать" (укр. вечеряти).Обратите внимание! В украинском языке есть слово "звезда" (укр. звізда). Это фолькорное или диалектное название звезды.
матушка – мама, мать;
папа – папа (укр. тато), отец (укр. батько);
бабушка – бабушка (укр. бабуся, бабця);
Также помните, что к столу садятся отец, мать, бабушка – укр. тато, мама, бабуся.
деньги (укр. гроші) – деньги;
коляднИк – колЯдник;
При этом не забывайте приготовить деньги (укр. гроші) для колядников, чтобы отблагодарить их за хорошую коляду и задонатить на ВСУ. При этом помните: правильно подчеркивать колЯдник, а не коляднИк.
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безопасный (укр. безпечний) – безопасный;
через – за;
праздники – укр. СвЯта – святА;
Мы же желаем вам безопасно отпраздновать и готовиться через неделю встречать Старый Новый год. При этом не забывайте, что праздники пройдут безопасно (укр. безпечно), Старый Новый год – за, а не "через" неделю, а слово "Святвечер" пишем с заглавной буквы и вместе.
Также имейте в виду, что слово "праздники" (укр. свята) во множестве подчеркивают двояко: свЯта – святА;Так что вкусной кутьи! Особенно во время Рождества отделяйте ценное украинское языковое зерно от ядовитого русского языкового сорняка. Христос Рождается!