"Конечно, да": какие суржиковые слова так крепко прицепились в украинский язык, что сложно избавиться

Многие украинцы в своем ежедневном языке употребляют суржик. Большинство при этом даже не замечает.

Слова-паразиты портят ваш украинский. 24 Канал в рамках образовательной рубрики Антисуржик. Говори на украинском правильно" продолжает помогать вам выбрасывать из своего языка слова-"оборотни".

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Как говорить правильно

В двенадцатой подборке мы расскажем вам о самых распространенных словах из суржика, которые вы употребляете каждый день.

конечно – конечно, конечно;

Слово "канешно" вы точно слышали не раз и, наверное, употребляли также – даже в шутку. Но его следует заменить на "конечно" или "уже".

кстати – кстати;

"Кстати", – скажете вы – и уже совершите ошибку. Потому что надо говорить "кстати".

понял – понял;

почте – почти;

тоже – тоже, тоже;

Поняли? Почти? Хорошо. Главное, чтобы не "поняли" и "почти". Это тоже важно. И ни в коем случае не "тоже".

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задавать вопросы – задавать, спрашивать;

Поэтому если поняли – вопросов задавать не будете. И запомните: вопросы задают, а не задают. Или просто спрашивают. А задавать можно тон или домашнее задание.

самый лучший – самый лучший;

принимать участие – участвовать;

Так что если вы выучили эти слова – вы лучший ученик. И ни в коем случае не "самый лучший" или "самый лучший".

Формы наивысшей степени сравнения прилагательных образуем с помощью префикса -най или слова "наиболее", а не "самый".

Следовательно, смело можете начинать думать о том, чтобы участвовать в языковых викторинах. Но прежде не забывайте: именно участвовать, а не принимать. Принимать можно роды, стеклотару или кого-нибудь в партию.

В качестве примера: Врач принимает роды, а отец ребенка присутствует, поэтому принимает в них участие.

совпадение, соупадение – совпадение;

Так что минута внимания: если вы снова употребляете слова-"паразиты", что это? Соупадение? Не думаю! Вы просто плохо выучить вышеприведенные слова. И конечно, не забывайте, что ваше незнание – не соупадение (как говорят неуважаемые недруги Украины – например, всякие кисели) и даже не совпадение, а скорее совпадение или лень).

Избавиться от этих слов-"паразитов" не трудно – просто делайте это системно.